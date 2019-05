Theater unter freiem Himmel, Lesungen und Konzerte an besonderen Orten - das bieten die Fontane-Festspiele, die am Freitagabend in der Neuruppiner Kulturkirche eröffnet werden. Auch Ausstellungen, Stadtspaziergänge, Busausflüge, Hörspiel- und Kinoabende sind bis zum 10. Juni geplant.

Zum Auftakt wird am Freitag erstmals der Fontane-Literaturpreis verliehen. Er geht an die Berliner Autorin Peggy Mädler. Die Auszeichnung ist mit 40.000 Euro dotiert und wurde von der Stadt Neuruppin und dem Land Brandenburg gemeinsam gestiftet. Mädler (43) ist Dramaturgin und Autorin in Berlin. In ihrem Roman "Wohin wir gehen" erzählt sie von drei Freundinnenpaaren aus unterschiedlichen Generationen, deren Lebensgeschichten von Brüchen und Veränderungen geprägt sind.

Die Fontane-Festspiele gibt es seit 2010. Unter dem Thema "fontane.200" läuft in diesem Jahr in Brandenburg ein Programm mit mehr als 400 Veranstaltungen. Das Jubiläumsjahr startete am 30. März in Neuruppin. Es läuft bis zu Fontanes Geburtstag am 30. Dezember.