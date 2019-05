Bild: imago/Frank Brexel

Streit um Sicherheitskonzept - Polizei besteht auf freiem Zugang zum Fusion-Gelände

07.05.19 | 18:59 Uhr

Im Streit um das Fusion-Festival in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter keine Einigung in Sicht. Behörden und Polizei forderten am Dienstag ein umfassendes Sicherheitskonzept - doch die Berliner Veranstalter beharren auf der freien Entfaltung der Festivalgäste.



Die Behörden des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte fordern weiter freien Zugang zum Fusion-Festivalgelände in Lärz. Das machten der verantworliche Landrat Heiko Kärger (CDU) und Neubrandenburgs Polizeipräsident Nils Hoffmann-Ritterbusch am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Neubrandenburg deutlich.



Landkreis und Ordnungsamt monieren zahlreiche Mängel

Allerdings gaben sich die Ordnungshüter auch kompromissbereit. "Lassen Sie uns reden, ein Miteinander wäre mir wichtig", sagte Hoffmann-Ritterbusch und wendete sich damit an den Veranstalter, den Berliner Verein Kulturkosmos. Kärger und die Leiterin des Ordnungsamtes Röbel-Land wiesen laut NDR [externer Link] erneut auf "Mängel" auf dem ehemaligen Militärflugplatz hin: So seien die Fluchtwege auf dem Flugplatz "Müritz Airpark" zu schmal und die Beleuchtung für Notausgänge nicht ausreichend. Der Verein müsse daher noch mehrere Auflagen erfüllen, dazu gehörten der Jugendschutz, die medizinische Betreuung und auch bauliche Vorgaben, beispielsweise an den Hangars. Außerdem fehle auch der Nachweis von "qualifizierten Ordnern." Um die Auflagen zu erfüllen, habe der Veranstalter noch gut eine Woche Zeit. Ab dem 16. Mai solle eine Entscheidung fallen, hieß es.

"Wir wollen auf dem Gelände frei agieren"

Hauptstreitpunkt bleibt der freie Zugang der Polizei. "Die Fusion ist die einzige uns bekannte Großveranstaltung, auf der die Polizei nicht vertreten ist", sagte Diana Mehlberg, Sprecherin des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg am Dienstag rbb|24. "Wir wollen auf dem Gelände frei agieren können" - nur so ließen sich mögliche Gesetzesverstöße effektiv verfolgen. Immerhin habe es im vergangenen Jahr über 20 Strafanzeigen gegeben, darunter vor allem Diebstähle und Körperverletzungen - "und das ist nur die Hellziffer", betonte die Sprecherin. Dass es in den Jahren 2014, 2016 und 2018 auch drei Vergewaltigungsfälle gegeben haben soll, konnte Mehlberg nicht bestätigen. Die Ermittlungen dazu hätten nichts ergeben.



Kulturkosmos beharrt auf der Freiheit der Kunst

Die Verantwortlichen bei Kulturkosmos wollen sich nach Informationen des NDR am Mittwoch zu den Auflagen äußern. Die Philosophie der Veranstaltung baue auf Freiheit der Kunst und freie Entfaltung der Gäste - daher solle es auf dem Gelände keine Polizei geben. Gespräche mit der Polizei hätten bisher zu nichts geführt. Der Polizeichef von Neubrandenburg sei daran interessiert, "die Fusion und ihr Sicherheitskonzept selbst in die Hand zu nehmen", sagte Kulturkosmos-Vorstand Martin Eulenhaupt dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Selbst nach einem dreistündigen Gespräch habe sich Hoffmann-Ritterbusch "keinen Millimeter von seinen Forderungen wegbewegt". Auf der Website der Fusion wird unterdessen auf ein "für eine Großveranstaltung einzigartiges verantwortungsvolles Publikum" verwiesen. Neben dem Sicherheitsdienst gebe es rund 10.000 Mitarbeiter und freiwillige Unterstützer "die überall präsent sind und Gefahrenfälle sofort an unseren Sicherheitsdienst melden können".

Bereits über 83.000 Unterschriften bei Online-Petition

Am Wochenende hatte Kulturkosmos auf seiner Website eine Petition gestartet [externer Link]. Unter dem Titel "Für die Freiheit von Kunst und Kultur! Gegen anlasslose Polizeipräsenz auf friedlichen Kulturveranstaltungen!" kamen bis Dienstagabend mehr als 83.000 Unterschriften zusammen. Kulturkosmos-Sprecher Jonas Hänschel betonte im rbb, dass die Fusion laut Polizeistatistik das friedlichste derartige Festival in Deutschland sei. Bei 70.000 Besuchern gebe es im Schnitt 2,5 Gewaltdelikte, Tendenz sinkend.

Ende Juni werden wieder rund 70.000 Besucher erwartet

Das Festival wird seit 1997 auf einem ehemaligen russischen Militärflugplatz veranstaltet. In diesem Jahr werden vom 26. bis 30. Juni rund 70.000 Menschen auf der Fusion erwartet [externer Link]. Nach Angaben der Veranstalter geht es um Musik unterschiedlichster Spielarten, Theater, Performance und Kino bis hin zu Installationen.