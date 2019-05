Beim Konflikt um die Polizeipräsenz beim "Fusion"-Festival in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) deutet sich eine Lösung an. Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier (CDU), sagte nach NDR-Angaben am Freitag im Landtag, die Sicherheitsbedenken seien nahezu ausgeräumt. An der Polizei werde das Festival jedenfalls nicht scheitern - auch weil der Veranstalter, der Verein Kulturkosmos aus Berlin, gut kooperiere, so Caffier.



Dieser habe sich externe Berater gesucht und mit deren Hilfe ein neues Sicherheitskonzept vorgelegt, das um "Längen besser" als vorherige Versionen sei. Dort sei nun der "ungehinderte Zugang der Polizei zum Festivalgelände ohne jeden Zeitverzug" festgehalten.