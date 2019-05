Der Konflikt um den Polizeieinsatz auf dem "Fusion Festival" in Mecklenburg-Vorpommern spitzt sich weiter zu. Die Polizeiinspektion Neubrandenburg plane einen weitaus größeren Einsatz als bisher bekannt, berichtet Zeit Online am Montag. Das gehe aus einem Polizeipapier hervor, das dem Onlinemedium vorliegt und auf den 12. März datiert ist. Der Einsatz sehe zeitgleich etwa 100 Beamte vor, die uniformiert und in zivil auf dem Gelände sein sollen - rund um die Uhr im Schichtsystem. Zivilkräfte würden "offene und verdeckte Aufklärungsmaßnahmen durchführen".