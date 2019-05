Die Veranstalter des Festivals "Fusion" sträuben sich weiterhin gegen eine permanente Polizeipräsenz auf dem Gelände. Dagegen werde man "juristisch vehement kämpfen", hieß es am Mittwoch.

Der Veranstalter des "Fusion"-Festivals wehrt sich weiterhin gegen die Forderung der Polizei, eine Polizeiwache innerhalb des Festivalgeländes einzurichten. Das teilte der Vorsitzende des Vereins Kulturkosmos Müritz, Martin Eulenhaupt, am Mittwochnachmittag mit: "Wir wollen, dass die 'Fusion' ein geschützter Raum ist, wo es keine permanente Polizeikontrolle gibt. Die Polizei muss das wahrnehmen und akzeptieren", sagte Eulenhaupt bei der Veranstaltung im Berliner Maxim-Gorki-Theater.

Die Behörden des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte beharrten bisher allerdings auf ihre Forderung, einen freien Zugang zum Festivalgelände in Lärz zu bekommen. Das machten der verantwortliche Landrat Heiko Kärger (CDU) und Neubrandenburgs Polizeipräsident Nils Hoffmann-Ritterbusch am Dienstag bei einer Pressekonferenz deutlich. Bei anderen Festivals sei auch Polizei anwesend, hieß es.

Die Zusammenarbeit zwischen mit der Polizei sei bisher positiv gewesen, so der Kulturkosmos-Vorsitzende Martin Eulenhaupt. Deshalb sei er in diesem Jahr von der Polizei überrascht worden. Die habe "erstmals nach über 20 Jahren ihre Strategie" gewechselt.

In den vergangenen Jahren hatte sich die Polizei außerhalb des Geländes aufgehalten und die Zufahrtswege zur "Fusion" kontrolliert. Dabei ging es vor allen Dingen um die Überprüfung von möglichen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach eigenen Angaben hat die Polizei in den letzten Jahren jeweils etwa 200 Autofahrerinnen und Autofahrer mit Drogen bzw. Alkohol im Blut angehalten. Es habe um die 400 Fälle gegen das Betäubungsmittelgesetz gegeben.

Der Streit könnte zuvor allerdings noch vor Gericht gehen: Für eine Polizeipräsenz auf dem Gelände gebe es keine Rechtsgrundlage, sagte der Rechtsanwalt von "Kulturkosmos", Janko Geßner, am Mittwoch und fügte hinzu: "Dagegen werden wir juristisch vehement kämpfen."

"Ein 'Fusion'-Festival mit anlassloser Polizeipräsenz ist kein 'Fusion'-Festival", sagte ein weiterer Sprecher der Festival-Veranstalter bei der Pressekonferenz am Mittwoch. Dennoch finde das Festival aus Sicht von "Kulturkosmos Müritz e.V" statt.

Unterstützung bekamen die Veranstalter von Künstlern. Sie habe "noch nie eine so friedfertige Veranstaltung gesehen", sagte die Berliner Schauspielerin am Mittwochnachmittag in der Pressekonferenz zur "Fusion". Deshalb sehe sie keinen Anlass für eine dauerhafte Polizeipräsenz auf dem Festivalgelände. Sie habe das Gefühl, dass "diese friedliche Szene unterbunden werden soll" und fügte hinzu: "Ich verliere die Freude, Bürger eines solchen Staates zu sein." Becker war selbst schon als Künstlerin auf der "Fusion" aufgetreten.