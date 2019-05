Die Veranstalter des "Fusion"-Festivals in Lärz haben am Donnerstag ein überarbeitetes Sicherheitskonzept für die Veranstaltung vorgelegt. Damit lagen sie innerhalb der Frist, das ihnen das Amt Röbel/Müritz gegeben hatte. Eine Entscheidung darüber, ob das Festival genehmigt wird, dauert nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur allerdings noch an.