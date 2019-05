Konzertkritik | Element of Crime im Tempodrom

Früher sang Sven Regener, Frontmann von Element of Crime, noch von Delmenhorst. Heute lebt er längst in Berlin und besingt die Nächte am Schlesischen Tor. Und um "Karin, Karin" zu performen, holt er sogar seine Tochter auf die Bühne. Von David Krause