Genau diese Mischung gefällt den Fans, die die Band als "musikalisch beeindruckend" beschreiben – oder eben so: "Die arbeiten extrem geil zusammen und das kulminiert einfach so extrem nice."



Ende Juni erscheint das dritte Album der Raconteurs; "Help Us Stranger" wird es heißen. Davon spielt die Band am meisten beim Konzert in der Verti Music Hall. Alles sehr abwechslungsreich, von Rockballade über Beatles-Anklänge bis zum Hardrock-Gewitter mit drei Gitarren. Von den Fans wohlwollend angenommen, am meisten gefeiert werden aber die alten Songs, vor allem der große Hit "Steady, As She Goes".

Mit den White Stripes war er radikaler und beeindruckender, als Solokünstler ist er es noch. Aber Jack White hat sichtlich Spaß daran, ausgerechnet am Herrentag mit vier anderen Herren (ein Keyboarder ist noch zur Verstärkung dabei) echten Männerrock zu spielen. Bei den Raconteurs treffen die süßen Melodien von Frontmann Brendon Benson auf die kreischende Gitarre von Frontmann Jack White – und damit schaffen sie es, dem Berliner Publikum eine mitreißende Rockshow zu liefern.