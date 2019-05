Auf der Straße hat Hansard angefangen Musik zu spielen, er wirkt 2006 in dem viel beachteten Indiefilm "Once" als Hauptdarsteller mit und schreibt den Soundtrack dazu. Der Titelsong "Falling Slowly", den er im Duett mit Marketa Irglova singt, wird mit einem Oscar ausgezeichnet. Auch für die "Tribute von Panem" hat er Musik beigesteuert.

Ein bisschen Angst hatte ich wirklich. Denn hört man sich so durch die vergangenen Alben von Glen Hansard, dann wirkt das alles doch eher wie Musik fürs feine Tinder-Date bis hin zur romantischen Liebesnacht. Da lockt uns der Ire aber auf die falsche Fährte, denn live ist das, was er und seine Begleitband da machen, opulent und gewaltig.

Um Glen Hansard aber wirklich zu verstehen, muss man ihn auf der Bühne sehen. Im vollen Admiralspalast ist er auf der Bühne umstellt von seinen neun Musikern und Muskerinnen. Saxophon, Streicher, Gitarren, Piano, Schlagzeug, alles angestrahlt mit gelb-schummrigem Licht. Zwischen ihnen stehen kleine, rote Lampenschirme, süßlich riechender Nebel wabert durch den Raum. Hansard spielt sich erstmal durch drei seiner Songs, perfekt performt zusammen mit seiner Band.

Aber es wirkt so, als ob er eine längere Nacht hinter sich hat, Kontakt zum Publikum gibt’s bis jetzt nicht. Zwischen zwei Songs dann plötzlich das Erwachen. Eine Frau im Publikum nutzt die Stille und schreit: "Welcome to Berlin!". Hansard dreht sich zu ihr, fragt nochmal nach, was genau im denn da zugerufen wird und bedankt sich. "Ich war gestern schon hier im Saal, als Nick Cave gespielt hat."