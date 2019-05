Marc-André Hamelin macht nicht viel Aufhebens um seine Person. Wie er so leicht gebeugt auf der Bühne im Kleinen Saal des Konzerthauses steht, nur noch ein spärlicher Haarkranz um seine Glatze, die runde Brille auf der Nase, sieht er ein bisschen aus wie ein kräftig geratener Lehrer Lämpel. Von ihm gibt es keine Hochglanzfotos in extravaganten Posen, kein großes Label ballert für ihn das Marketing bis zum Anschlag, er hat ja noch nicht mal einen Instagram-Account... Das soll einer der größten Pianisten unserer Zeit sein?

Ja, ist er. Der Frankokanadier spielt in den großen Konzertsälen der Welt, wird regelmäßig von den besten Orchestern eingeladen, hat sich ein derart riesiges Repertoire erarbeitet, dass er jeden Abend auf Tournee ein anderes Konzertprogramm auswendig spielt (!) - er hat aber ein Problem: Er ist eigentlich nur als der "Mann fürs Unspielbare" bekannt. Als technisch brillanter Pianist, dem selbst Liszt-Bearbeitungen noch zu leicht erscheinen und sich eben selbst noch schwerere komponiert. In den letzten Jahren hat er sich immer wieder gegen dieses Image gewehrt - und bestätigt es an diesem Abend doch zunächst selbst...

Selbst in den neckischsten Miniaturen verzichtet der Pianist auf merkwürdige Verrenkungen, pathetische Gesten, hospitalistisches Hin- und Herwiegen oder dramatische Grimassen, wie man das sonst von Starpianisten so kennt. Bei Hamelin lenkt nichts, aber auch gar nichts von der Musik ab. Und das Publikum lauscht gespannt und hochkonzentriert. Das Berliner Klavierfestival hat einen exzellenten Ruf - und so sitzen da lauter Kenner, lauter Genießer, man könnte Stecknadeln fallen hören, und das in einem von Berlins schlimmsten Raschel-Knarz-Quietsch-Sälen.