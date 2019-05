Mad King Cole allein in Berlin

Louis Cole aus Los Angeles spielt eine Mischung aus Jazz, Funk und Elektropop. Doch trotz tausender Follower auf Youtube: Auf seinem Konzert am Sonntag im Berliner Festsaal Kreuzberg war er zu sehr auf sich allein gestellt, findet Steen Lorenzen.

Als der schlaksige Kalifornier mit einem Papier vor seiner Nase ein Gedicht vorträgt, steuert er auf einen Höhepunkt seines Konzertes zu: Sein Synthesizer hat sich mit einem dramatischen Streicher-Thema selbständig gemacht, Cole lässt den Zettel fallen und legt an seinem Schlagzeug ein minutenlanges Solo hin. Das Streicher-Drama ist vergessen, Cole wirbelt, Cole zerhackt den Takt, ohne den Groove zu verlieren.

Es ist einer von vielen Momenten, in denen der gelernte Schlagzeuger am Sonntag im Berliner Festsaal Kreuzberg seine große Musikalität zeigt - und seinen Humor. Bei Cole fehlen dem Jazz und dem Funk alles Wichtigtuerische. Auch als verklemmter Laptop-Nerd taugt er nicht. Unter Kopfhörern und hinter Skibrillen lässt er sein Publikum an allen Kniffen und Tricks teilhaben. Er bleibt lässig, sogar wenn er auf der Suche nach der richtigen Datei fast scheitert.

Cole ist allein angereist, um sein Album "Time" auf die Bühne zu bringen. Ein Album, das er mit Spielwitz, aber auch überraschender Tiefe und Traurigkeit zwischen hartem Synthesizer-Funk und soften, mit hoher Stimme gesungenen Elektro-Balladen bewegt. Damit hat er bei den Jazz-Hipstern in Los Angeles angedockt, vor allem beim Label Brainfeeder des Avantgarde-Produzenten und Musikers Flying Lotus. Weil er neuen Schwung in die Funkmusik gebracht hat, haben die Red Hot Chili Peppers ihn im Vorprogramm spielen lassen und Qunicy Jones, weltberühmt geworden als Produzent von Michael Jackson, zählt zu seinen Fans.