Nur wenige Tage nach dem Berliner Theatertreffen kommt am selben Ort, dem Haus der Festspiele, der Theaternachwuchs zusammen. Am Sonntag zeigte das Spina-Theater als eine der acht eingeladenen Produktionen seine Inszenierung "Hunger". Von Cora Knoblauch

Ernährungsapostel erklären uns die neuesten Food-Trends - die Angst geht um, das Falsche zu essen. Manche futtern, um die innere Leere zu füllen, andere hungern genau aus demselben Grund. In der aktuellen Produktion des Spina-Theaters Solingen geht es um den Hunger und ums Essen und schließlich die Frage: Ist es heute überhaupt möglich zu essen, ohne dabei den Globus zu zerstören? Eine schlussgültige Antwort finden die zwölf jungen Laienschauspieler aus Solingen in ihrem Stück zwar nicht, immerhin stellen sie am Ende fest: sich zu Tode Hungern, hilft auch niemanden.

Das junge Ensemble spielt sich in rasantem Tempo durch eine lockere Abfolge von Szenen: Chor-Sprech, Bühnenmonologe und -performative, beinahe tänzerische Sequenzen wechseln sich ab. Ganz offensichtlich wurde diese Produktion von einem professionellen Choreografen begleitet. Aber eben nur begleitet. Den Impuls für das Thema des Stücks und dessen Umsetzung kam vom Ensemble selbst.