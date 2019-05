Die Polizei will auf dem - auch bei Berlinern und Brandenburgern beliebten - "Fusion"-Festival in Mecklenburg-Vorpommern diesmal starke Präsenz zeigen. Dagegen gehen die Macher auch mit einer Onlinepetition vor. Zehntausende haben bereits unterschrieben.

Um das Sicherheitskonzept für das alternative Musikfestival "Fusion" in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) gibt es Streit. Polizei und Landkreis haben die Veranstalter aufgefordert, Mängel im Sicherheitskonzept zu beheben und Kontrollen auf dem Festgelände zuzulassen, wie Landrat Heiko Kärger (CDU) am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Neubrandenburg sagte.

"Die Sicherheitsbelange für solch eine Großveranstaltung müssen erfüllt werden." Niemand wolle Probleme, wie es sie 2010 beim Love Parade-Unglück in Duisburg gab. Damals starben 21 Menschen im Gedränge, weil es in einem engen Durchgang nicht genug Platz für den riesigen Menschenstrom gab.