Die im Deutschen Historischen Museum (DHM) in Berlin ausgestellte Kreuzkapsäule soll an Namibia zurückgegeben werden. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstagabend. Michelle Müntefering (SPD), die für internationale Kulturpolitik zuständige Staatsministerin im Auswärtigen Amt, begrüßte die Entscheidung des Museum-Kuratoriums: "Die Rückgabe von Kulturgütern ist ein wichtiger Baustein für unsere gemeinsame Zukunft mit Namibia", sagte Müntefering.