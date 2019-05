Fritz Langs Krimi um einen Kindermörder ist ein Klassiker der Filmgeschichte. Komponist Moritz Eggert hat ihn jetzt zum Ausgangspunkt für eine Oper gemacht. Am Sonntag war Uraufführung in der Komischen Oper. Von Barbara Wiegand

Wer Fritz Langs Film gesehen hat, den hat es so schnell nicht losgelassen – wie Peter Lorre in einer verstörend menschlichen Darstellung eines Triebtäters am Ende ausruft: "Ich kann doch nichts dafür." Er, der zigfache Kindermörder, den die ganze Stadt sucht, die durch die massive Polizeifahndung ihre Geschäfte gefährdet sieht. Alle machen sie Jagd auf die Bestie, den kranken Menschen. Unvergessen sind die psychischen Abgründe, in die der Täter, aber auch die hysterisch nach Lynchjustiz geifernde Menge blicken lassen. Und das Gesicht der Mutter, die auf ihr Kind wartet – voll dunkler Vorahnung.