Die digitale Welt hat überall Einzug gehalten und die analoge Technik verdrängt: Auch im Kino. Der Berliner Wolfgang Weber hat in Kladow ein privates Museum für Kinokultur geschaffen - unter seinem Wohnhaus. Am Samstag wird es eröffnet. Von Silke Mehring

Vor zehn Jahren erlitt Wolfgang Weber einen Schlaganfall, seine linke Körperhälfte kann er seither nur noch mühsam bewegen. Nach der ersten schweren Zeit reifte ein Plan in ihm: "Dann stand ich vor der Entscheidung: Was machst Du denn bloß? Ich wollte nicht […] den Kopf in den Sand stecken und nur noch heulen. Ich hatte inzwischen so viele Projektoren angesammelt, und wusste nicht mehr, wo ich die hinstellen soll. Dann kam der Gedanke beim Blick aus dem Fenster: Mensch, so ein großer Garten, da ist so viel Platz drunter, da könnte man eigentlich ein Museum hin bauen." Gedacht, getan.

Heute findet sich unter dem Garten - auf einer Fläche von 250 Quadratmetern - alles, was Wolfgang Weber im Laufe vieler Jahre enthusiastisch gesammelt hat: Wunderwerke früher Kino-Technik, Exponate aus mehr als hundert Jahren. Der Keller wurde im Laufe der Jahre zu einer wahren Schatzkammer: In mehreren Räumen und Gängen hinter dem Kino stapeln sich mittlerweile rund 5.000 Filmrollen, dutzende kleine Filmprojektoren stehen auf Regalleisten, Kameras hängen von der Decke – überall an den Wänden prangen Filmplakate.