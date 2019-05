Der Alfred-Kerr-Darstellerpreis geht in diesem Jahr an den österreichischen Schauspieler Johannes Nussbaum. Die Entscheidung wurde am Sonntagnachmittag auf dem Berliner Theatertreffen bekanntgegeben.

Nussbaum erhält den Preis für seine Leistung in der Aufführung "Das große Heft" (Staatsschauspiel Dresden). Einem großen Publikum wurde der 23-Jährige durch den Kinofilm "Fack ju Göhte 2" bekannt, in dem er Cedric verkörperte, den Anführer der Tsunamiwaisen.