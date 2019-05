Audio: Inforadio, 26.05.2019, David Krause | Bild: imago/Grube

Konzertkritik | Schiller in Berlin - Wortlos durch die Nacht

26.05.19 | 08:31 Uhr

Platz eins in den Charts ist der Wahlberliner Christoper von Deylen mit seinem Projekt "Schiller" schon gewohnt. Seine letzten drei Alben haben das geschafft. David Krause wollte die Faszination dieser ruhigen Elektro-Musik verstehen und fand Zufriedenheit nur im Licht.

"Dit Konzert läuft schon, dit is Ihnen klar?", rauscht es aus Gegensprechanlage an der Ticket-Kasse. Fünf nach acht, Schiller-Fans scheinen im Gegensatz zu mir pünktlich zu sein. In der Arena wird komplett gesessen, auch der Innenraum ist voll mit Stühlen. Ein zuspät-kommendes Vorbeiquetschen Richtung Sitz wird hier mit Verachtung und nörgelndem "Bestimmt gehen Sie am falschen Ende der Reihe rein!" bestraft. Fair enough, mein Fehler, sorry. So ganz voll ist sie nicht geworden, die große, seelenlose Mercedes Benz Arena. Der obere Rang ist abgehangen, abgesehen von einer Kamera, die an einem Draht über die Köpfe des Publikums surrt, bewegt sich hier nicht viel. Hypnotisierend wirkt die mal sphärische, mal trommelnde elektronische Musik von Schiller.

Laserstrahlen bohren sich durch die Halle

Christopher von Deylen hat "Schiller" 1998 in Hamburg gestartet, später zieht es ihn nach Berlin. Zehn Alben sind seit Beginn entstanden, immer wieder arbeitet der 49-Jährige mit anderen Künstlern zusammen. Zum Beispiel mit dem chinesischen Pianisten Lang Lang, Komponist Mike Oldfield oder auch mit Thomas D von den Fantastischen Vier. Umringt von Synthesizern, Laptops und anderen Geräten steht von Deylen jetzt hier breitbeinig auf der Bühne. Schwarze Hose, schwarzes Hemd und schwarz-gerahmte Brille. Der Mann mag es schlicht. Neben ihm die anderen Musiker und Musikerinnen. Einer steht hinter einem riesigen Schlagzeug, die zwei Sängerinnen links und rechts. Durch den Nebel, der dauernd in die Hallenluft gepumpt wird, bohren sich Laserstrahlen und andere unzählige Lichter. Und die gibt es in allen erdenklichen Variationen. Mal wird die ganze Arena in ruhiges rot getaucht, dann bewegen sich die Scheinwerfer kreisförmig durch den Raum, bis sich ihre Lichtkegel auf der Bühne treffen. Immer perfekt abgestimmt auf die Musik.

Einfach eingeschlafen ist sie

Ein bisschen zu perfekt wirkt aber die Show an sich. Spontanität oder Unerwartbares gibt es nicht. Genauso wenig wie Worte. Kein einziges Mal spricht von Deylen zu seinen Fans. Die hätten das sicher gefeiert. Denn immer wenn es musikalisch etwas wilder wird, stehen sie wie angeknipst auf und klatschen mit. Die Musik von Schiller hat aber nur wenige solcher Höhepunkte und beruhigt sich schnell wieder in diese hypnotisch-beruhigende Massagenhintergrund-Atmosphäre. Eine Reihe vor mir nickt eine Frau ein, zerknirscht wacht sie wenig später wieder auf. Ob sie gemerkt hat, dass wir hier schon zwei Songs weiter sind? Vermutlich nicht. Und trotzdem: schaut man sich um, die größtenteils Ü40 Generation hat eine richtig gute Zeit auf diesem Konzert. Sie ist empfänglich für jedes noch so kleine Signal von der Bühne. Die Musiker greifen sich ans Herz, so nach dem Motto "Wir fühlen euch!". Es wird zurückgefühlt. Manchmal wird sogar kurz gekreischt, eine Frau ruft: Christopher! Die Antwort darauf muss sie sich denken (oder eben fühlen). Die sterile Bühneshow lässt eine Antwort nicht zu. Aber dafür kann man sich an ganz vielen bunten Lichtern erfreuen, ist ja auch was Schönes.

