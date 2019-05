Der Stararchitekt Ieoh Ming Pei ist tot. Der US-Architekt chinesischer Herkunft, der zahlreiche bedeutende Bauwerke wie die berühmte Glaspyramide im Innenhof des Louvre in Paris und den modernen Anbau des Deutschen Historischen Museums in Berlin entworfen hat, starb in der Nacht zum Donnerstag im Alter von 102 Jahren, wie das Architekturbüro seiner Söhne in New York mitteilte.

"Berlin verdankt diesem weltweit renommierten Architekten einen Edelstein in seinem Stadtbild", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller am Freitag. "Der einzigartige Pei-Bau des Deutschen Historischen Museums ist ein herausragendes Exponat moderner Architektur, der auf künstlerisch einmalige Weise eine selten harmonische Verbindung von Moderne und Vergangenheit schafft." Berlin trauere "um einen Architekten von Weltrang", so Müller. Man sei dankbar dafür, "dass I.M. Pei auch unsere Stadt mit einem Zeugnis seiner Kreativität bereichert hat."

Pei wurde am 26. April 1917 im chinesischen Kanton geboren, 1935 ging er zum Architektur-Studium in die USA. Nach einem Abschluss am angesehenen Massachusetts Institute of Technology studierte er in Harvard beim Bauhaus-Gründer Walter Gropius.