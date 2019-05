NS-Raubkunst aus Staatlichen Museen geht an Erben zurück

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat fünf Werke aus den Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin an die Erben des jüdischen Kunsthändlers Heinrich Ueberall zurückgegeben. Die Werke gehörten zu einem Konvolut von über 4.000 Kunstwerken, die der preußische Staat 1935 von der Dresdner Bank ankaufte und kurz darauf an die Staatlichen Museen zu Berlin übergab, wie die Stiftung am Dienstag mitteilte. Heinrich Ueberall wurde von den Nazis verfolgt und starb 1939 im KZ Sachsenhausen.