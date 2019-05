Es ist der neunte Fall, den Meret Becker und Mark Waschke alias Nina Rubin und Robert Karow als Berliner Tatort-Team lösen sollen, und er startet am Kottbusser Tor. Bei einem ganz normalen nächtlichen Streifengang geht ein Anruf ein: Ruhestörung. Eigentlich eine Routinesache, aber die diensthabenden Streifenpolizisten stechen in ein Drogennest und es kommt zu einer heftigen Schießerei. Eine junge Polizistin stirbt dabei.

Nichts ist vorhersehbar und immer wieder gibt es überraschende Wendungen in diesem grandiosen, in sich abgeschlossenen Krimi "Der gute Weg".

Besonders brisant wird der Fall, weil auch Nina Rubins Sohn Tolja als Polizist in der Ausbildung am Tatort war. Die Kommissarin steht in einem hochemotionalen Spannungsfeld zwischen knallharter Ermittlerin und zutiefst besorgter Mutter. Schlimm und gefährlich wird die Situation, weil Tolja sich schon bei der ersten Vernehmung in Widersprüche verstrickt. Was ist in dieser Nacht am Tatort wirklich geschehen? Ging es tatsächlich nur um Drogen - oder um viel mehr?

An "Der gute Weg" gefällt Mark Waschke, dass dieser Tatort eine Geschichte erzählt, die im Polizeimilieu spielt, "in einer echten Arbeitswelt - einer Welt, in der normale Leute leben. Es ist düster, es ist sauspannend und man sieht die Figuren, die wir beide miteinander entwickelt haben, in einer Weise aufeinander knallen, die sehr großen Spaß macht."