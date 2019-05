Theaterpreis Berlin an She She Pop verliehen

Das Bühnenkollektiv She She Pop ist mit dem Theaterpreis Berlin ausgezeichnet worden. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung der Stiftung Preußische Seehandlung wurde am Sonntag beim Berliner Theatertreffen verliehen. Die Laudatio hielt Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD).

She She Pop wurde in den 90er-Jahren am Gießener Institut für Angewandte Theaterwissenschaft gegründet. Das Kollektiv besteht überwiegend aus Frauen. Zu bekannten Inszenierungen gehören "Schubladen" und "Testament". Auf dem am Freitag eröffneten Theatertreffen wird "Oratorium" gezeigt.

She She Pop hätten mit ihren "klugen und unterhaltsamen" Bühnenarbeiten nicht nur dazu beigetragen, die Praxis kollektiver Autorschaft zu etablieren, wurde die Auszeichnung vorab begründet. Sie hätten auch ihre eigene, solidarische Arbeitspraxis entwickelt, "einen feministischen Gegenentwurf" zu herkömmlichen Strukturen am Stadttheater.