Rund 45.000 Menschen haben am Wochenende Aufführungen der Staatsoper Unter den Linden auf dem Bebelplatz in Berlin-Mitte verfolgt. Das teilte das Opernhaus am Sonntag mit.



Am Samstag wurde die Wagner-Oper "Tristan und Isolde" live aus dem Opernhaus übertragen. Dabei konnten die Besucher erstmals Generalmusikdirektor Daniel Barenboim über die Schulter blicken. Er trug eine Kamera am Körper, die die Bilder auf den Platz übertrug. Am Sonntag spielte die Staatskapelle das Konzert "Staatsoper für alle" unter Leitung von Barenboim Stücke von Mendelssohn Bartholdy und Brahms unter freiem Himmel auf dem Bebelplatz.

Das Experiment ist Teil eines neuen Angebots in den sozialen Medien, mit dem die Staatsoper Unter den Linden vor allem bei jungem Publikum Interesse wecken möchte, wie Intendant Matthias Schulz vorab sagte.