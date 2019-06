Bild: imago/STPP

50 Jahre Grips - "Das war von Anfang an ein Mutmach-Theater"

06.06.19 | 10:19 Uhr

Berlin ohne das Grips? Kaum vorstellbar. Generationen von Kindern haben am Hansa-Platz ihre ersten Theater-Erfahrungen gemacht - in einem linken Kindertheater, sozialkritisch, emanzipatorisch, unangepasst. Klassiker wie "Linie 1" werden heute noch gespielt.

Links und unangepasst, gesellschaftskritisch und emanzipatorisch - so war der Ansatz der Grips-Macher von Anfang an. Auf der Bühne: keine Märchen, stattdessen Stücke mit aktuellem Zeitbezug - Theater aus dem wirklichen Leben, das die Kinder und Jugendlichen dort abholte, wo sie sich täglich bewegten, zwischen elterlicher Wohnung, Schule und Straße. Seit 50 Jahren macht das Grips inzwischen Theater für Kinder, Jugendliche und manchmal auch für Erwachsene - und ist dabei bekannter geworden als viele andere Theater in Berlin. Von Donnerstag an wird das Jubiläum mit einer Reihe von Veranstaltungen in Berlin gefeiert.



Gegründet von Volker Ludwig

Gegründet wurde das Grips-Theater von Volker Ludwig, Jahrgang 1937, einem Mitglied des linksgerichteten Berliner "Reichskabaretts", das die Kollegen von den "Insulanern" und den "Wühlmäusen" für unpolitisch hielt. Bereits 1966 kam Ludwig auf die Idee, ein Kindertheater zu gründen, das eigens für Kinder geschriebene Stücke zeigte. So entstand 1968, noch unter dem Dach des "Reichskabaretts" und auf dem Höhepunkt der Studentenbewegung, "Die Reise nach Pitschepatsch", geschrieben von Ludwig und seinem Bruder Rainer Hachfeld.

"Es ist verboten zu verbieten"

Mit "Stokkerlok und Millipilli" wurde die konkrete Gesellschaftskritik ein Jahr später endgültig zum Programm erhoben. Hauptfiguren sind die kleine Millipilli und der Lokführer Stokkerlok, der nach dem Willen eines Herrn Kratzwurst nicht mehr mit seiner Lokomotive fahren soll. Die Lokomotive ist zerlegt, die Einzelteile sind verschwunden. Doch das will Millipilli nicht akzeptieren - und hilft Stokkerlok dabei, seine Lok wiederzufinden. Auf ein Schild schreibt sie: "Es ist verboten zu verbieten" - eine Art Leitspruch für die kommenden 50 Jahre am Grips-Theater.

Sozialkritik - kindgerecht verpackt

Welche Wirkung das "moderne Kindertheater mit sozialkritischem Hintergrund" für eine Wirkung bei seinen kleineren und größeren Zuschauern entfaltete, weiß Radioeins-Mitarbeiter Philip Meinhold zu berichten, ein Gripskind der ersten Jahre. "Das war von Anfang an ein Mutmach-Theater", sagt Meinhold heute. Schon mit vier Jahren, also 1975, hatte er Ludwigs Kindertheater an der Hand seiner Eltern kennengelernt. Da war die Bühne gerade vom Kurfürstendamm ins Hansaviertel umgezogen, damals schon unter dem Namen Grips-Theater - was sich auf den Spaß am Denken bezog.

Gleich das erste Stück, das Philip sah, hatte es in sich: "Mensch Mädchen!" (Musik: Birger Heymann, Texte: Volker Ludwig) kam zu einer Zeit auf die Bühne, als viele Frauen noch "Hausfrau" als Beruf angaben und "Gender" nur ein Fremdwort war.

Eine kurze Inhaltsangabe lässt erahnen, welchen sozialen Sprengstoff das Stück zu damaliger Zeit bot: Hinter einem Bauzaun gründen drei Mädchen einen geheimen Club der Mond- und Sternfahrerinnen. Selbstverständlich wollen sie auch eine Rakete bauen. Doch die Eltern und der neunmalkluge Bruno sagen: Mädchen haben keine Ahnung vom Raketenbau - und außerdem sollen sie sich nicht schmutzig machen. Doch die Mädchen lassen sich nicht unterkriegen - und ziehen Bruno auf ihre Seite. Als der sich beklagt, dass Mädchen es besser haben, weil sie nicht so oft angemeckert werden, wird Bruno kurzerhand als Mädchen verkleidet, und lernt auf diese Weise, dass es Mädchen durchaus nicht besser haben.

Volker Ludwig, Gründer des Grips-Theaters in Berlin | Bild: dpa/Tagesspiegel/Thilo Rückeis

Feminismus kindgerecht verpackt

Mit solchen und ähnlichen Stoffen setzte das Grips-Theater um, was die "68er" vorgelebt hatten: den Kampf gegen Patriarchat und Fremdbestimmung, das Eintreten für Aufklärung, Feminismus und Gleichberechtigung - kindgerecht verpackt. Auf die jungen Besucher blieb das nicht ohne Wirkung: "Ich weiß aus Erzählungen meiner Mutter, dass ich nach dem Stück erstmal gar nichts gesagt habe, und sie hatte schon Bedenken, ob das denn das Richtige war", erinnert sich Philip Meinhold. "Aber nach drei Tagen bin ich zu ihr hin und habe eine Leiter verlangt, um in meinem Kinderzimmer das Bühnenbild nachzubauen. Von daher muss es mich nachhaltig beeindruckt haben." Fortan war Philip ein echter Grips-Theater-Fan und sah in den folgenden Jahren Dutzende von Inszenierungen, teilweise auch mehrfach - "mit den Eltern, der Schule, auf einem Kindergeburtstag".

Dorn im Auge der West-Berliner CDU

So wie Philip ging es vielen Kindern, doch konservativen Politikern, vor allem denen von der CDU, war das Grips-Theater von Anfang an ein Dorn im Auge. Zu Zeiten, in denen die Christdemokraten in Bezirken wie Wilmersdorf und Zehlendorf auf über 50 Prozent der Stimmen kamen, gerieten linksgerichtete Angebote schnell auf den Index. Als Meinhold viele Jahre später als Journalist über das Grips-Theater berichtete, fand er heraus, dass der zuständige Steglitzer CDU-Stadtrat ein Gastspiel von "Mensch Mädchen!" sogar verboten hatte. Die Mitarbeiter des Grips-Theaters würden sich in der "kommunistischen Szenerie der Stadt" tummeln, hieß es zur Begründung. Schon bald seien Grips-Aufführungen in allen von der CDU regierten Bezirken untersagt gewesen, sagt Meinhold. Auch in Teilen der Medien wurde das aufgegriffen. So hieß es laut "tageszeitung" [taz.de] in einem Springer-Blatt, das Grips züchte mit seinen Stücken "einen Haufen politischer Psychopathen heran, arme Typen, die eines Tages an sich selbst zerbrechen werden". Ganz offensichtlich hat sich diese Prophezeiung nicht erfüllt. Schon Kindern sei klar gewesen, dass es sich um ein linkes Theater handelte, erinnert sich Grips-Fan Meinhold im Abstand von über 40 Jahren - mit positiven Wirkungen: "Man wurde tatsächlich darin bestärkt, zu seiner Meinung zu stehen und seine Interessen zu vertreten" sagt der rbb-Kollege. "Das fand ich toll und fühlte mich da eben auch als Kind bestärkt."

Von "Linie 1" bis "Inside IS"

Bild: imago/Günter Schneider Von Berlin aus um die Welt fährt seit 1986 das U-Bahn-Musical "Linie 1". Grips-Gründer Volker Ludwig sieht in seinem Stück ein "Kaleidoskop" der Großstadt - wahrscheinlich ist es deshalb so erfolgreich. Bis heute steht es auf dem Spielplan - nach über 1.700 Aufführungen.

Bild: dpa/Bernd Weißbrod Nicht nur das Grips-Theater, sondern auch sein Gründer Volker Ludwig sind im Laufe von 50 Jahren mit Preisen überhäuft worden. Schon "Stokkerlok und Millipilli", das bundesweit erste Theaterstück nur für Kinder, erhielt 1969 den Brüder-Grimm-Preis des Landes Berlin. Ludwig selbst wurde unter anderem mit dem Deutschen Theaterpreis für sein Lebenswerk geehrt.



Bild: dpa/Jens Kalaene Heerschaaren von Kindern haben das Grips-Theater in den vergangenen 50 Jahren besucht. Zunächst kamen sie nur aus dem Westteil Berlins, später aus allen Teilen Deutschlands und aus zahlreichen anderen Ländern. Seit 1974 residiert das wohl berühmteste deutsche Kindertheater im Berliner Ortsteil Hansaviertel, direkt am Tiergarten gelegen.

Bild: dpa/Arno Burgi Letztendlich lässt sich das Erfolgsrezept des Grips-Theaters wohl nicht abschließend erklären, doch immer versuchen die Theatermacher, Kindern und Jugendlichen Mut zu einer eigenen Haltung zu machen. Oft befragte das Ensemble auch sein Publikum - so fand es in den 1970er-Jahren heraus, dass sich viele der Kinder für die verschiedenen Geschlechterrollen interessierten. "Mensch Mädchen!" griff diese Thematik 1975 auf.



Bild: dpa/Eventpress Hoensch Nach und nach erweiterte das als Kinderbühne gegründete Grips-Theater sein Repertoire. Mit "Das hältste ja im Kopf nicht aus" (1975) und "Eine linke Geschichte" (1980) wurden auch Jugendliche und Erwachsene angesprochen. Und nicht nur Stoffe aus dem eigenen Haus werden gezeigt. So präsentierte das Theater 2012 eine eigene Fassung von "Frau Müller muss weg" - ein Stück von Lutz Hübner, das am Staatsschauspiel Dresden uraufgeführt wurde. Die ebenfalls sehr erfolgreiche Filmfassung entstand 2015 in der Regie von Sönke Wortmann.

Bild: dpa/Eventpress Herrmann Hin und wieder war das Grips-Theater auch ein Treffpunkt für die namhafte Künstlerinnen und Künstler, wie hier die kürzlich verstorbene Schauspielerin Hannelore Elsner (li.), die Sängerin Nena und der Star-Fotograf Jim Rakete. Gemeinsam kamen sie hier im Juli 2010 zur Vorstellung eines Jugendhilfeprojektes von "Karuna - Zukunft für Kinder in Not".



Bild: dpa/Claudia Esch-Kenkel Auch die große Weltliteratur fand auf der Bühne des Grips-Theaters statt: Hier ein Szenenbild aus "Schöne neue Welt" aus dem Jahr 2006 von Achim Gieseler (Musik) und Volker Ludwig (Buch und Songtexte). Nach Angaben des Grips-Theaters handelte es sich vermutlich um die erste autorisierte, deutschsprachige Dramatisierung des Romans von Aldous Huxley.

Bild: imago/DRAMA-Berlin Bis heute ist sich das Grips-Theater treu geblieben und greift das aktuelle politische und gesellschaftliche Geschehen auf - so zum Beispiel mit "Inside IS". Als Basis für das Stück von Yüksel Yolcu aus dem Jahr 2016 diente Jürgen Todenhöfers Report über seine Kontakte zum "Islamischen Staat". Das Theaterstück selbst handelt von der Verführbarkeit junger Menschen durch radikale Ideologien.

Bild: dpa/Arno Burgi Das Logo des Grips-Theaters, als Fassaden-Mosaik am Hansaplatz: Ein schwarzes Gesicht mit dicker Nase, das aus einem Karton hervorschaut. Möglicherweise wollte der 1992 verstorbene Grafiker Jürgen Spohn damit das Bild eines Weltentdeckers schaffen - passend zum Theaternamen Grips, was umgangsprachlich für die grauen Zellen steht - und für die Freude am Denken.



Bild: imago/STPP Hier am Hansaplatz ist das Grips-Theater seit 1974 beheimatet. Früher war in dem Gebäudekomplex, der auch den Eingang zum U-Bahnhof Hansaplatz beherbergt, das Kino "Bellevue" untergebracht.

Mit der "Linie 1" rund um die Welt

Dass das Grips-Theater über die Landesgrenzen hinaus schließlich auch internationalen Ruhm erlangen sollte, liegt wohl an "Linie 1". Seit dem 30. April 1986 erzählt das U-Bahn-Musical die Geschichte vom Mädchen aus der Provinz, das nach Berlin kommt und sich so gar nicht zurecht finden will. Unterwegs in der U-Bahn-Linie 1, trifft sie auf die unterschiedlichsten Charaktere - ein Querschnitt der Berliner Bevölkerung zu Mauerzeiten. Übersetzt in viele Sprachen, wird "Linie 1" zum größten Erfolg des Grips-Theaters. Gastspiele führen das Ensemble bis nach Kalkutta und Seoul. Vielleicht, so Grips-Gründer Volker Ludwig zum 30-jährigen Bühnenjubiläum, sei der große Erfolg damit zu erklären, dass "Linie 1" ein typisches "Großstadt-Panoptikum" biete, "das man in allen Metropolen der Welt wiedererkennt".

Zum Jubiläum eine Neuinszenierung

Bis heute ist das Grips-Theater seinem Leitspruch treu geblieben, der als Motto auch über dem Festprogramm steht: "On the child's side". Jüngestes Beispiel ist "Die Lücke im Bauzaun" von Volker Ludwig und Ben Pavlidis, ein Rückgriff auf "Balle, Malle, Hupe und Artur" aus dem Jahr 1971. In dem Stück von damals werden vier Kinder in einem leerstehenden Haus erwischt. Doch statt Reue zu zeigen, verbünden sie sich gegen die Erwachsenen, die mit Strafe drohen. Im Abstand von fast 50 Jahren, so die Veranstalter, frage die Neuinszenierung, welches heute die kollektiven Abenteuer sind, "die uns weiter bringen"? Heute seien die Kinder natürlich weltläufiger aufgestellt, heißt es im Programmheft: "Ihre Mitglieder tragen Handys und sind zuweilen etwas frecher als ihre Vorgänger. Ihre Sorgen und Nöte - und auch ihre solidarische Kraft - sind denen aus 'Balle, Malle, Hupe und Artur' aber gar nicht so fremd." Vom 6. Juni an werden die 50 Grips-Jahre gefeiert, am Hansaplatz und drumherum - mit einer großen Jubiläumsgala, einer Werkschau, Gastspielen aus Griechenland, Indien und Südkorea, einem international besetzten Symposium zu Kinderrechten - und dem großen Hansaplatzfest am 15. Juni. [Programm im PDF]

Die Geschichte des GRIPS Theaters Vorgeschichte ab 1966 Eigentlich ist das Grips-Theater schon älter als 50 Jahre, denn es geht zurück auf das bereits 1966 gegründete " Theater für Kinder im Reichskabarett ". Das "Reichskabarett" ist eine linksorientierte Kabarettgruppe, tritt in der Ludwigkirchstraße in Berlin-Wilmersdorf auf und versteht sich als Gegenentwurf zum West-Berliner Kabarett a la "Die Insulaner" oder "Die Stachelschweine". Dieses empfinden die Reichskabarettisten als zu unpolitisch.



Gründung im Jahr 1969 Einer der Autoren des Reichskabaretts, Volker Ludwig , kommt auf die Idee, in den Räumen des Kabaretts auch ein Kindertheater ins Leben zu rufen, zu diesem Zeitpunkt das erste Theater für Kinder im Westen Deutschlands. Die eigentliche Geschichte des Grips-Theaters beginnt aber erst 1969 - mit dem Stück " Stokkerlok und Millipilli ". Noch im selben Jahr wird es mit dem Brüder-Grimm-Preis des Landes Berlin ausgezeichnet.

Streit um Aufklärungsstück (1971)

Umbenennung in Grips-Theater (1972) 1972 geht es für das Kindertheater aus den Räumen des "Reichskabarettes" ins Forumtheater am Kurfürstendamm , womit auch eine Neubenennung verbunden ist. Ab sofort heißt das Kindertheater nun Grips-Theater , eine Anspielung auf das menschliche Gehirn und den Spaß am Denken.

Umzug an den Hansaplatz (1974) Zwei Jahre später, 1974, findet das Grips-Theater seine endgültigen Heimat, das ehemalige Bellevue-Kino am Hansaplatz in Berlin-Moabit. Am U-Bahnhof Hansaplatz der neue Standort nicht nur verkehrsgünstig gelegen. Am Rande des Tiergartens empfängt das Grips-Theater seine Besucherinnen und Besucher ab sofort in einem der modernsten West-Berliner Stadtquartiere: Von 1955 bis 1960 war das Hansaviertel im Rahmen der Internationalen Bauausstellung errichtet worden - basierend auf Entwürfen von Star-Architekten wie Oscar Niemeyer und Walter Gropius.



Stücke für Jugendliche (ab 1975) Ab 1975 erweitert das Grips-Theater seine Palette und zeigt erstmals ein Stück nur für Jugendliche. Nicht ganz überraschend erregt " Das hältste ja im Kopf nicht aus " den Widerspruch der Berliner CDU und auch des Springer-Verlags. Sie greifen das Theater als "kommunistische Kinderverderber" an - worauf das Grips-Theater seinen Bekanntheitsgrad noch deutlich steigern kann.

... und für Erwachsene (ab 1980) 1980 will Volker Ludwig nicht länger nur Programm für Kinder und Jugendliche machen: Mit " Eine linke Geschichte " wird das erste Stück für Erwachsene gezeigt. Erzählt wird die Geschichte dreier Studenten, die sich 1966 auf einer Vietnam-Demo treffen und deren Leben danach - bis ins jeweilige Heute - weiterverfolgt wird. Bis 2007 wird das Stück kontinuierlich fortgeschrieben, so dass spätere Ereignisse, wie zum Beispiel die Wiedervereinigung , mit aufgenommen werden können.



Zum ersten Mal unterwegs auf der "Linie 1" (1986) Mit " Linie 1 ", geschrieben von Volker Ludwig, landet das Theater einen Welterfolg. Das Musical Stück spielt an der Berliner U-Bahnlinie 1 und erzählt die Geschichte eines Mädchens aus der Provinz, das in der Stadt strandet. Dort sucht sie nach einem Rockmusiker, in den sie sich verliebt hat. Das Stück wird über die Grenzen Berlins hinweg bekannt, nachdem mehrere Songs in der ARD-Satire-Sendung "Scheibenwischer" aufgeführt worden waren. Bis heute ist "Linie 1" die erfolgreichste Grips-Produktion und wurde es über 1.700 Mal aufgeführt . Inoffiziellen Angaben zufolge ist es nach der "Dreigroschenoper" von Bertolt Brecht das erfolgreichste deutsche Musical.



Welttournee mit "Linie 1" (ab 1988) "Linie 1" - das es nun als englisch-sprachige Fassung gibt - geht auf 1988 auf Welttournee . ein Jahr vor dem Mauerfall. Ziele sind Australien , Dänemark , die DDR , Frankreich , Israel , Schweden , Italien und die USA . Später entstehen zahlreiche weitere Fassungen von "Linie 1", zuletzt eine Fassung mit dem Titel " Seoul Line 1 " - denn auch in der südkoreanischen Hauptstadt gibt es eine U-Bahn-Linie 1. Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums des Grips-Theater zeigt das Hakchon-Theatre aus Seoul seine Inszenierung auch in Berlin.



Eröffnung der zweiten Spielstätte (1995) Zusammen mit dem Carrousel-Theater (heute: Theater an der Parkaue) eröffnet das Grips -Theater im Jahr 1995 die "Schiller-Theater-Werkstatt" als zweite Spielstätte.

1.000-ste Aufführung von "Linie 1" (2001) Bei einem Gastspiel in Indien feiert das U-Bahn-Musical "Linie 1" seine 1.000-ste Vorstellung. Bis heute sind mehr als 700 Aufführungen hinzugekommen.



Eröffnung des "Grips Mitte im Podewil" (2009) Die Werkstatt des Schiller-Theaters wird geschlossen. Unter dem Namen "Grips Mitte im Podewil" wird aber sogleich eine neue zweite Spielstätte eröffnet.



Volker Ludwig zieht sich zurück (2017) Mitbegründer Volker Ludwig zieht sich - inzwischen 80 Jahre alt - am Ende der Spielzeit 2016/2017 auch aus der Geschäftsführung des Grips-Theaters zurück. Die künstlerische Leitung des Theaters hatte er zum ersten Mal im Jahr 2011 abgegeben. Seit 2016 fungiert der aus dem Haus stammende Theaterpädagoge Philipp Harpain als neuer künstlerischer Leiter.



50-jähriges Jubiläum (2019) Mit einem großen Festprogramm feiert das Grips-Theater sein 50-jähriges Jubiläum: mit Gastspielen aus Griechenland, Indien und Südkorea, einem international besetzten Symposium zu Kinderrechten, einer Werkschau und zahlreichen weiteren Veranstaltungen. Höhepunkte sind die große Grips-Gala am 11. Juni und das Hansaplatz-Fest am 15. Juni.