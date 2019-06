Bild: dpa

Sein großes Vorbild war Frank Sinatra: Immer wieder eifert Harald Juhnke dem Amerikaner nach, singt dessen Hit "My Way" in der Übersetzung. Juhnke tänzelt im Smoking Showtreppen hinunter, präsentiert die große Show mit Orchester und Tanzeinlagen. Der am 10. Juni 1929 geborene Berliner mit den flotten Sprüchen ist die ideale Besetzung für Quotengiganten wie "Musik ist Trumpf" (oben). Doch Erfolg und Niederlage, Glanz und Absturz liegen bei keinem näher als bei Juhnke, der Zeit seines Lebens mit der Alkoholsucht kämpft.