Aber es ist auch gut, dass die B-52s danach Schluss machen - oder es, Stand jetzt, zumindest wollen. Denn es lässt sich nicht wegdiskutieren: Der vorwärtsgaloppierende Wahnsinn dieser Truppe strebt gen Rente. Die Spannung lässt sich nicht mehr dauerhaft halten. Und wenn man auf die 70 zugeht, kann der Gesang schon mal etwas aus der Spur geraten. Was er an diesem Abend auch unüberhörbar immer mal wieder tut.

Eine Abschiedstournee für die B-52s: Am Donnerstagabend wird in der Zitadelle Spandau klar, dass es die richtige Entscheidung ist. Und das ist nicht unbedingt negativ gemeint. Es ist schön, diese blitzgescheite Party-Band von damals heute nochmal auf der Bühne zu sehen und zu hören. Diesen schnittigen Funk, diese quirligen Gesänge, diesen glücklich machenden Sound. Die unsterblichen Club-Hymnen: "Rock Lobster", "Love Shack", "Planet Claire".

Wenn es jedoch ruhiger wird und der Gesang im Fokus steht, wird allerdings alles etwas unscharf und behäbig. Der Abend ist eine höchst ambivalente Angelegenheit. Kate Pierson, das bombenfeste Fundament dieses Konzerts, schaut in ihrem rosa Flusen-Flatter-Rüschen-Overall aus wie 45 und singt schrill und einnehmend quäkig sicher wie immer. Sie hüpft wie eine Garde-Prinzessin über die Bühne und wirkt dabei gar nicht angestrengt. Durchaus beeindruckend.

Cindy Wilson hingegen scheint trotz ihres ebenfalls sehr extravaganten Kleidungs- und Frisurenstils immer ein wenig weggetreten und streichelt ihre Bongos eher wie junge Häschen, statt drauf herumzutrommeln. Fred Schneider, der dritte im Bunde, ist mitunter voll drin in seiner Musik. Wenn er aber gerade nichts zu tun hat, bewegt auch er sich immer mal wieder so, als wüsste er selbst nicht so genau, was er hier eigentlich macht.