Bild: dpa/Eventpress Hoensch

Nach und nach erweiterte das als Kinderbühne gegründete Grips-Theater sein Repertoire. Mit "Das hältste ja im Kopf nicht aus" (1975) und "Eine linke Geschichte" (1980) wurden auch Jugendliche und Erwachsene angesprochen. Und nicht nur Stoffe aus dem eigenen Haus werden gezeigt. So präsentierte das Theater 2012 eine eigene Fassung von "Frau Müller muss weg" - ein Stück von Lutz Hübner, das am Staatsschauspiel Dresden uraufgeführt wurde. Die ebenfalls sehr erfolgreiche Filmfassung entstand 2015 in der Regie von Sönke Wortmann.