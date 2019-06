Die im Oderbruch lebende Künstlerin Christiane Wartenberg ist am Sonntag in Neuhardenberg (Märkisch-Oderland) mit dem diesjährigen Brandenburgischen Kunstpreis des Ministerpräsidenten für ihr Lebenswerk geehrt worden.



Sie sei besonders vielseitig, betonte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in seiner Laudatio. Ob Bildhauerei, Rauminstallationen, Kunst am Bau oder Grafik; Wartenberg besteche mit immer neuen Ideen und Projekten.