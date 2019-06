Kino in Berlin-Mitte

Das Kino Cinestar im Sony Center am Potsdamer Platz macht Ende des Jahres dicht: Diese am Montag bekannt gewordene Nachricht sei den rund 120 Mitarbeitern des Kinos bereits im April mitgeteilt worden, wie ein Angestellter am Dienstag dem rbb sagte. Die Organisatoren der Berlinale, die das Kino bislang als Spielstätte der Festspiele genutzt hatten, bestätigten dem rbb, ebenfalls über die geplante Schließung informiert worden zu sein. Für die Filmfestspiele im kommenden Jahr müssen die Veranstalter nun ein neues Kino suchen.

Für Berlinale-Besucher bildete der Potsdamer Platz mit dem Berlinale Palast, dem Cinemaxx und dem Cinestar bislang das Zentrum der Veranstaltung. Gezeigt wurden im Cinestar Filme aus den Sektionen Panorama und Forum.