Der jüdische Arzt Dr. Alfred Alexander, geboren 1880 in Bamberg, lebte und arbeitete in Berlin. In den 1920er Jahren war der Arzt Präsident der Berliner Ärztekammer. Die Familie - seine Frau Henriette und deren vier Kinder Bella, Elsie, Hans und Paul - lebte in einer Villa an der heutigen Bundesallee. Dr. Alexander betrieb ab 1923 eine gut gehende Privatklinik. Zu den Patienten zählten zahlreiche Berliner Prominente. 1927 pachtete Alexander ein Seegrundstück und ließ darauf ein Haus errichten, das die Familie als Wochenendhaus nutze. Um einer Verhaftung zu entgehen, floh Familie Alexander 1936 vor den Nazis nach England. Das Sommerhaus verpachtete Dr. Alexander weiter, an den Komponisten und Verleger Will Meisel. Nach der Beschlagnahmung des Vermögens Alexanders durch das Reich konnte Meisel das Haus kaufen. Alexander kehrte nach Kriegsende nicht nach Deutschland zurück, sondern blieb in England und arbeitete als Arzt. Er starb 1950 in Zürich.



Nach der Wende stand das frühere Sommerhaus der Alexanders leer, bis sich 2013 der Verein [alexanderhaus.org] um den Urenkel des Hauses annahm.