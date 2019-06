Bild: dpa/Eventpress

Fête de la Musique 2019 in Berlin und Brandenburg - Umsonst, draußen und drinnen

19.06.19 | 19:06 Uhr

Am 21. Juni wird der Beginn des Sommers weltweit musikalisch gefeiert. Auch in Berlin treten zahlreiche Musiker auf mehr als 150 Bühnen auf - ebenso in Potsdam oder Lübben. rbb|24 gibt einen Überblick, was Besucher zur Fête de la Musique 2019 wissen müssen.

Pünktlich zum Sommeranfang verwandelt sich Berlin wieder in eine riesige Bühne, wenn die Fête de la Musique gefeiert wird. Auf mehr als 150 Bühnen treten Musiker, Bands, Chöre und Orchester aus aller Welt auf. Dabei reicht das Spektrum von Pop, Rap und Elektro über Klassik und Jazz zu Reggae, Samba und Metal. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr in Treptow-Köpenick. rbb|24 hat die wichtigsten Infos für Besucherinnen und Besucher zusammengestellt:

Wann und wo findet die Fête de la Musique statt? Das Musikfest findet immer zum Sommeranfang am 21. Juni statt. In diesem Jahr beginnt die Fête de la Musique aber früher als gewöhnlich. Bereits am 20. Juni fällt in der Köpenicker Altstadt um 18 Uhr der Startschuss. In der Freiheit 15 eröffnet Kultursenator Klaus Lederer (Linke) das europäische Musikfest. Auch am 21. Juni geht es früher los als in den Vorjahren: Das Konzerthaus am Gendarmenmarkt lädt ab 13.30 Uhr zu einer öffentlichen Probe des Konzerthausorchesters unter der Leitung von Eliahu Inbal. Ab 16 Uhr startet das europäische Musikfestival mit über 150 Musikorten in allen zwölf Berliner Bezirken dann offiziell. In diesem Jahr gibt es zahlreiche neue Orte. Neben dem Konzerthaus sind auch der Friedrichstadtpalast, das Renaissance-Theater oder das Schloss Charlottenburg dabei. Doch nicht nur in den großen Kulturhäusern wird Musik erschallen, sondern auch am Haupt- und Ostbahnhof oder in zahlreichen Cafes und Biergärten. Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Ab 22 Uhr darf drinnen weitergefeiert werden.

Wo liegt in diesem Jahr der Hot Spot? In Treptow-Köpenick gibt es fast 30 Musikorte: vom Festsaal Kreuzberg ganz im Norden, dem Mellowpark, dem Kunsthof Köpenick, der Friedenskirche Grünau, dem Bienenhauptquartier im Kunger-Kiez bis hin zum Technologie-Standort Adlershof. Auch der Auftaktabend findet in dem Bezirk statt, auf dem in diesem Jahr der Fokus liegt: In der Köpenicker Altstadt direkt am Wasser in der Freiheit 15. Beim Auftaktkonzert sind der Rapper Romano, Onejiru, Moonlight Benjamin, Min_T, Ben Barritt und viele andere dabei. Zuvor ziehen ab 18 Uhr Walking Acts durch die Altstadt Köpenick.

Was sind in diesem Jahr die Highlights? Neben der Auftaktveranstaltung in der Freiheit 15 am 20. Juni sind es am Haupttag der Fête de la Musique folgende Vorführungen: - 14 Uhr: Öffentliche Probe mit dem Konzerthausorchester Berlin und Eliahu Inbal (Mitte). Im Programm: Auszüge aus den "Meistersingern" und "Tristan und Isolde" von Richard Wagner. Ab 20 Uhr findet vor dem Konzerthaus ein europaweiter Singalong und Flashmob statt. Gesungen wird die Europahymne "Ode an die Freude". - 16 Uhr: Vogelgesang und Chansons in den Bornholmer Gärten (Pankow) - 16 Uhr: Social Party für "Zug der Liebe" (Treptow-Köpenick) Hier gibt es das vollständige Programm der Fête de la Musique 2019 (externer Link)

Gibt es auch ein Programm speziell für Kinder? Ja, so tritt beispielsweise am FMP1 in Berlin-Friedrichshain von 16 bis 17 Uhr das Sadako Kinder- und Jugendensemble auf. Es gibt aber nicht nur was zum Zuhören, sondern auch zum Mitmachen. Das "himmelbeet" in Berlin-Wedding bietet von 16 bis 17 Uhr ein Kinderprogramm mit Trommeln an. Im Quartiersmanagement Badstraße in Berlin-Gesundbrunnen können Kinder – aber auch Erwachsene – von 16 bis 18 Uhr unter professioneller Anleitung Instrumente ausprobieren. Dürfen Bands oder Musiker auf der Straße Spontankonzerte spielen? Das Besondere an der Fête de la Musique ist, dass am 21. Juni jeder oder jede spontan Musik machen kann – dank einer Ausnahmeregelung. Das Musizieren auf der Straße ist von 16 bis 22 Uhr erlaubt. Vorausgesetzt ist aber, dass keine elektronischen Verstärker verwendet werden und nicht länger als eine Stunde gespielt wird. Und was passiert danach? Ab 22 Uhr ist das Musizieren auf der Straße nicht mehr erlaubt. Dafür geht es an fast 30 Standorten bis weit in die Nacht weiter. Das Yaam, das Cassiopeia oder das Gretchen verlagern ihr Programm einfach nach drinnen. Für Nachtschwärmer öffnen reine Nachtbühnen wie die Junction Bar, der Tresor Club, Ritter Butzke, Blackland oder Musik & Frieden.

Wo findet die Fête de la Musique in Brandenburg statt? Seit mittlerweile 15 Jahren findet die Fête de la Musique in der Landeshauptstadt Potsdam statt. Rund 130 Bands und Künstler auf knapp 50 Bühnen verteilen sich zwischen Drewitz, Babelsberg und der Innenstadt bis nach Bornstedt. Highlight in diesem Jahr: die Brandenbeats-Bühne des Kulturänzer e.V. an der Weißen Flotte mit The Dirty Franks, Mellow Mind, ZMOT und Velvet Green. An der Brandenburger Straße befindet sich Potsdams größte Bühne. Hier ist jeder oder jede dazu eingeladen, einen Spontan-Act zu performen. Hier gibt es mehr Infos zum Programm der Fête de la Musique 2019 in Potsdam (externer Link)

Neben Potsdam wird auch in Lübben (Dahme-Spreewald), Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin), Lychen (Uckermark), Hennigsdorf, Zehdenick, Hohen Neuendorf (Oberhavel), Falkensee und Rathenow (Havelland) gefeiert. Wie ist die Fête de la Musique entstanden? Die Fête de la Musique wird in Berlin seit 1995 gefeiert; in Potsdam seit 2004. Ihren Ursprung hat das Musikfest in Frankreich, wo es 1981 durch den damaligen Kulturminister Jack Lang ins Leben gerufen wurde. Seitdem sind jährlich am 21. Juni alle Musikschaffenden und Künstler dazu aufgerufen, auf der Straße Musik zu machen. Mittlerweile feiern 50 Städte in Deutschland und 540 Metropolen weltweit mit.

