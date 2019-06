Seit 2015 gibt es eine Neuauflage: Jetzt werden Flüchtlingskinder begleitet, die mit ihren Familien in Golzow leben. Die rbb-Reporter Michael Lietz und Markus Woller zeigen den langen Weg der syrischen Kinder in eine neue Heimat mitten im idyllischen Oderbruch. Am Mittwochabend läuft der zweite Teil von "Golzows neue Kinder".

Hatten die Familien auch Lust, mit einem Fernsehreporter zu reden? Sie kannten den Vorgänger "Die Kinder von Golzow" sicherlich nicht.

Anfangs haben wir zwei Familien begleitet. Für den zweiten Film dann nur noch eine Familie. Die andere hatte dann nicht mehr so richtig Lust, immer im Mittelpunkt zu stehen. "Die Kinder von Golzow" steht oben drüber - und wenn man damit irgendwo an die Öffentlichkeit geht, stehen da gleich mal zehn oder zwanzig Fernsehteams. Ich habe dort insgesamt fast 40 Fernsehteams in den letzten vier Jahren gezählt. Da hat man natürlich irgendwann keine Lust mehr.

Die Hauptdarstellerin in diesem Film ist die zwölfjährige Nour. Was macht sie so besonders?

Sie ist ein talentiertes Mädchen. Ganz besonders finde ich, dass sie es geschafft hat, aus der ersten Klasse direkt in die vierte Klasse zu wechseln. Sie hat zwei Schuljahre übersprungen und die Grundschulzeit in vier Jahren beendet und nicht in sechs Jahren, wie es normalerweise der Fall ist. Dahinter steckt viel Fleiß und der Wille, etwas zu werden und in ihrem Leben etwas zu erreichen. Sie hat begriffen, dass Bildung eigentlich das einzige ist, was sie weiterbringt.