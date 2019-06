dpa/Tagesspiegel Audio: Radioeins | 06.06.2019 | Interview mit Grips-Gründer Volker Ludwig | Bild: dpa/Tagesspiegel

Interview | Grips-Gründer Volker Ludwig - "Ich wollte gar kein Kindertheater machen"

Volker Ludwig gründete vor 50 Jahren das Grips-Theater für Kinder - allerdings geschah das eher aus der Not. Was Ludwig bewog, dranzubleiben und welche Schwierigkeiten die Macher in den Anfangszeiten hatten, erzählt der Theatermacher im Interview.



rbb: Herr Ludwig, hätten Sie bei der Gründung des Grips vor 50 Jahren geglaubt, dass es das Theater überhaupt so lange geben wird?

Volker Ludwig: Ich hätte das nie geglaubt. Ich wollte auch gar kein Kindertheater machen. Wir kommen ja vom politischen Kabarett, Das "Reichskabarett Berlin" gab es von 1965 bis 1971 und war die satirische Stimme der Studentenbewegung. Daraus entstand aus politischen Gründen dieses Kindertheater. Wir dachten wir machen das zwei oder drei Jahre, dann werden das andere übernehmen und dann können wir wieder zurück zum Kabarett. Das war mir eigentlich lieber war, weil man dort mit Ironie arbeiten konnte. Bei Kindern geht das nicht. Ich war da sehr im Zweifel am Anfang.

Und trotzdem sind Sie beim Kindertheater geblieben. Warum? Was hat Sie da gereizt? Dieses Kindertheater wurde nach anfänglichen Problemen ein solcher Erfolg, weil es die einzige Alternative zu dem gängigen Weihnachtsmärchen war. Anfang der 70er haben ganz viele Theater in Westdeutschland, ob städtische oder staatliche, auf einmal unsere Stücke nachgespielt. Alle Stücke die wir machten, also die zwei pro Jahr, wurden 30- bis 40-mal von anderen Bühnen nachgespielt. Das bekam eine ganz große Bedeutung. Es gab große Kämpfe an den Hochschulen und an den Schulen. Lehrer wurden entlassen, weil sie unsere Stücke, zum Beispiel in Bayern, nachspielten. Es gab große Auseinandersetzungen. Und dann zu sagen: Nein, so ernst haben wir es nicht gemeint. Das ging nicht. Wir hätten uns unglaubwürdig gemacht, denn es bekam so eine Bedeutung. Ich musste mir wirklich überlegen, als uns nach fünf Jahren das große Haus am Hansaplatz angeboten wurde, machst du es oder machst du es nicht. Ich habe eher gehofft, es würde schief gehen. Ich habe gesagt, dann muss man es wenigstens ausweiten. Wir haben auch Jugendtheater gemacht und Theater für Erwachsene. Ich konnte auch wieder mit Ironie arbeiten. Ich dachte, wenn ich alles, was ich gerne schreibe, auch in diesem Theater verwenden kann, kann ich das ein Leben lang aushalten. So habe ich mich nach fünf Jahren entschlossen, dabei zu bleiben.

Zur Person Volker Ludwig (eigentlich Eckart Hachfeld), geboren 1937 in Ludwigshafen/Rhein, lebt seit 1953 in Berlin. Er studierte Germanistik und Kunstgeschichte, brach das Studium allerdings ab. Danach schrieb er beispielsweise für "Die Stachelschweine", das "Düsseldorfer Kom(m)ödchen", für die "Lach- und Schießgesellschaft" und für Wolfgang Neuss. Von 1965 bis 1971 war er Leiter des von ihm gegründeten "Reichskabarett". 1969 gründete er das Grips-Kindertheater. 2010 gab Ludwig das Ende seiner Tätigkeit als künstlerischer Leiter mit Beginn der Spielzeit 2011/2012 bekannt.



Wenn Sie zurückblicken, welche Zeiten waren die schwersten für das Grips? Und wie haben Sie sich da wieder rausgekämpft? Es gab ganz plötzlich eine Anti-Grips-Kampagne der Berliner CDU und Teile der Springer-Presse. 1975 fing diese ganz unvermittelt an. Auf einmal wurden wir als die großen Kinder-Verderber hingestellt und uns wurde vorgeworfen, mit faschistischen Methoden zu arbeiten. Wir durften in CDU-regierten Bezirken nicht mehr auftreten und die CDU-Fraktion hat drei Jahre lang einstimmig im Abgeordnetenhaus gefordert, dass wir kein Geld mehr kriegen und dass keine Schulklassen zu uns dürfen. Das war schon ziemlich hart. Als dann noch behauptet wurde, wir seien Unterstützer der Baader-Meinhof-Bande und ich dagegen klagte und in letzter Instanz verlor, dachten die meisten, dass es nun das Ende vom Grips-Theater war. Aber es erhob sich eine dermaßen große Protestwelle gegen dieses absurde Urteil - nicht nur von Lehrern und Erziehern, sondern auch von der bürgerlichen Presse und von Prominenten wie Peter Stein – so dass es eine Riesen-PR für uns war. Somit war diese ganz schlimme Geschichte damit beendet.

Was glauben Sie verbinden die Berlinerinnen und Berliner ganz persönlich mit dem Grips-Theater? Sehr viele haben Theater durch Grips kennengelernt Am Anfang ging man entweder ins Grips oder in Peterchens Mondfahrt. Etwas Drittes gab es nicht. Die, die das Glück hatten zu uns zu kommen, waren viele Jahre, zweimal jährlich bei uns und kannten die Lieder vor allem auswendig. Viele Lieder sind in Liederbüchern und man weiß gar nicht mehr, dass die von uns kamen. Das ist beinahe so richtig Volksliedgut geworden. Das spielt schon eine große Rolle. Und dann eben auch diese ganzen Kinderstück – die auch für Erwachsene zu ertragen sind.

Von "Linie 1" bis "Inside IS"

Von Berlin aus um die Welt fährt seit 1986 das U-Bahn-Musical "Linie 1". Grips-Gründer Volker Ludwig sieht in seinem Stück ein "Kaleidoskop" der Großstadt - wahrscheinlich ist es deshalb so erfolgreich. Bis heute steht es auf dem Spielplan - nach über 1.700 Aufführungen.

Nicht nur das Grips-Theater, sondern auch sein Gründer Volker Ludwig sind im Laufe von 50 Jahren mit Preisen überhäuft worden. Schon "Stokkerlok und Millipilli", das bundesweit erste Theaterstück nur für Kinder, erhielt 1969 den Brüder-Grimm-Preis des Landes Berlin. Ludwig selbst wurde unter anderem mit dem Deutschen Theaterpreis für sein Lebenswerk geehrt.



Heerschaaren von Kindern haben das Grips-Theater in den vergangenen 50 Jahren besucht. Zunächst kamen sie nur aus dem Westteil Berlins, später aus allen Teilen Deutschlands und aus zahlreichen anderen Ländern. Seit 1974 residiert das wohl berühmteste deutsche Kindertheater im Berliner Ortsteil Hansaviertel, direkt am Tiergarten gelegen.

Letztendlich lässt sich das Erfolgsrezept des Grips-Theaters wohl nicht abschließend erklären, doch immer versuchen die Theatermacher, Kindern und Jugendlichen Mut zu einer eigenen Haltung zu machen. Oft befragte das Ensemble auch sein Publikum - so fand es in den 1970er-Jahren heraus, dass sich viele der Kinder für die verschiedenen Geschlechterrollen interessierten. "Mensch Mädchen!" griff diese Thematik 1975 auf.



Nach und nach erweiterte das als Kinderbühne gegründete Grips-Theater sein Repertoire. Mit "Das hältste ja im Kopf nicht aus" (1975) und "Eine linke Geschichte" (1980) wurden auch Jugendliche und Erwachsene angesprochen. Und nicht nur Stoffe aus dem eigenen Haus werden gezeigt. So präsentierte das Theater 2012 eine eigene Fassung von "Frau Müller muss weg" - ein Stück von Lutz Hübner, das am Staatsschauspiel Dresden uraufgeführt wurde. Die ebenfalls sehr erfolgreiche Filmfassung entstand 2015 in der Regie von Sönke Wortmann.

Hin und wieder war das Grips-Theater auch ein Treffpunkt für die namhafte Künstlerinnen und Künstler, wie hier die kürzlich verstorbene Schauspielerin Hannelore Elsner (li.), die Sängerin Nena und der Star-Fotograf Jim Rakete. Gemeinsam kamen sie hier im Juli 2010 zur Vorstellung eines Jugendhilfeprojektes von "Karuna - Zukunft für Kinder in Not".



Auch die große Weltliteratur fand auf der Bühne des Grips-Theaters statt: Hier ein Szenenbild aus "Schöne neue Welt" aus dem Jahr 2006 von Achim Gieseler (Musik) und Volker Ludwig (Buch und Songtexte). Nach Angaben des Grips-Theaters handelte es sich vermutlich um die erste autorisierte, deutschsprachige Dramatisierung des Romans von Aldous Huxley.

Bis heute ist sich das Grips-Theater treu geblieben und greift das aktuelle politische und gesellschaftliche Geschehen auf - so zum Beispiel mit "Inside IS". Als Basis für das Stück von Yüksel Yolcu aus dem Jahr 2016 diente Jürgen Todenhöfers Report über seine Kontakte zum "Islamischen Staat". Das Theaterstück selbst handelt von der Verführbarkeit junger Menschen durch radikale Ideologien.

Das Logo des Grips-Theaters, als Fassaden-Mosaik am Hansaplatz: Ein schwarzes Gesicht mit dicker Nase, das aus einem Karton hervorschaut. Möglicherweise wollte der 1992 verstorbene Grafiker Jürgen Spohn damit das Bild eines Weltentdeckers schaffen - passend zum Theaternamen Grips, was umgangsprachlich für die grauen Zellen steht - und für die Freude am Denken.



Hier am Hansaplatz ist das Grips-Theater seit 1974 beheimatet. Früher war in dem Gebäudekomplex, der auch den Eingang zum U-Bahnhof Hansaplatz beherbergt, das Kino "Bellevue" untergebracht.

Heute ist alles Digitale so mächtig und trotzdem zieht das Theater nach wie vor bei Kindern und Jugendlichen. Was glauben Sie, woran liegt das? Es ist ganz erstaunlich. Das liegt einfach daran, dass es lebendige Menschen auf der Bühne sind. Ich habe schon öfters mal den Ausruf im Publikum gehört: Ey, die sind ja echt. Das heißt gerade Kinder, die besonders im Digitalen bewandert sind, sind besonders fasziniert, weil das etwas völlig anderes ist. Das ist natürlich eine große Freude. Wie feiern Sie den 50. und vor allem - feiern Sie mit? Ja, klar. Es gibt am 11. Juni eine große Gala. Außerdem gibt es einige Gastspiele - vor allem, was ich am meisten liebe, ist das Stück "Mormolis" aus Griechenland. Das ist das anarchistischste Stück, was wir je gemacht haben. Es wird an diesem Samstag in der Akademie der Künste aufgeführt. Da kann ich nur sagen, rennt da hin. Es gibt auch aus Korea die "Linie 1", die schon zweimal bei uns war. Außerdem kommen Theater aus Indien – hier werden beispielsweise viel mehr Grips-Stücke gespielt als in Deutschland. Das heißt, wir laden hauptsächlich unsere Freunde aus dem Ausland ein. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Sophia Wetzke, Radioeins. Dieser Text ist eine gekürzte und redigierte Version. Das vollständige Gespräch können Sie sich anhören, wenn Sie im oberen Bild auf das Abspielsymbol klicken.