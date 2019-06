Gregor Baron Video: Abendschau | 09.06.2019 | Ulli Zelle | Bild: Gregor Baron

Interview | 40 Jahre Ufa-Fabrik - "Ich bin mit denen umgegangen wie im Dorf"

09.06.19 | 19:28 Uhr

Am 9. Juni 1979 besetzten etwa 100 Menschen ein leerstehendes Filmkopierwerk in Tempelhof: die Geburtsstunde der Ufa-Fabrik. Schon damals hatte Juppy den Hut auf - im übertragenen wie im wörtlichen Sinne. Ein Gespräch mit dem legendären Kommunarden.

rbb: Sie nahmen am 9. Juni 1979 mit etwa 100 Mitstreitern das Gelände des ehemaligen Ufa-Kopierwerks "wieder in Betrieb". Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen? Wir wollten einen Platz haben, wo wir wohnen und arbeiten können, wo wir unsere Kultur und unsere Ökologie machen können. Es sollte alles an einem Ort sein, ohne lange rumzulaufen. In der Zeit, wo der Arbeiter von Kreuzberg nach Siemensstadt zur Arbeit und wieder zurück fährt, haben wir auf der Straße bei uns den Zirkus geprobt. So ist das alles entwickelt worden. Besetzen kam in West-Berlin durchaus schon öfter vor? Wir haben immer friedlich in Betrieb genommen. Man konnte mit niemand reden, weil wir nicht ernst genommen wurden. Entweder macht man das, was der Alte sagt oder es passiert nichts. Darauf haben wir leider keine Rücksicht nehmen können, weil wir etwas Neues machen wollten und worüber die noch niemals nachgedacht haben. Wie man sieht hat sich das in der Zwischenzeit so entwickelt: Wir haben aus vielen Idioten, nette Kerle gemacht.

40 Jahre Ufa-Fabrik

Bild: ufaFabrik Die ufaFabrik Berlin e.V. entstand aus der Kommune "Fabrik für Kultur, Sport und Handwerk", einer Gruppe von Menschen, die seit 1097 im Bereich alternativer Lebens- und Kulturformen engagiert waren.

Bild: ufaFabrik Auf der Suche nach neuen, größeren Räumlichkeiten besetzen sie am 9. Juni 1979 mit etwa 100 Menschen das leerstehende ehemalige Berliner UFA-Kopierwerk in Berlin-Tempelhof. Sie selbst nannten das friedliches "Wieder-in-Betrieb" nehmen. Ihr Ziel: einen multikulturellen Begegnungsort zu schaffen, ein kollektives Kultur- und Lebensprojekt.

Bild: ufaFabrik Das rund 18.500 quadratmetergroße Grundstück, in der Viktoriastraße nördlich vom Teltow-Kanal, gehörte damals der Deutschen Bundespost. Einige Wochen lang verhandelten die Besetzer mit dem Berliner Senat und erhielten schließlich ein Bleiberecht und einen Mietvertrag. Etwa 45 Menschen wohnten dann dort.

Bild: ufaFabrik Schon kurz nach dem Einzug finden auf dem Gelände Musik, Pantomime, Tanz und Theaterveranstaltungen statt. Auch der ufaFabrik-Circus entwickelt sich.

Bild: ufaFabrik Das Foto von 1980 zeigt das Café der ufaFabrik. Aber die Kommunarden waren alles andere als müßig, im Gegenteil: Man entrümpelte, setzte in Stand und baute das Gelände zur Kultur-und Freizeitstätte aus. Ab 1980 wurden die Dächer begrünt und Fassaden bepflanzt. Neben vielen kulturellen Projekten wird seit 1997 auf dem Gelände auch eine Photovoltaikanlage betrieben.

Bild: ufaFabrik Doch es wird nicht nur aufgeräumt und renoviert: Man diskutiert intensiv darüber, wie das gemeinsame Leben und Arbeiten künftig in der ufaFabrik aussehen soll.

Bild: ufaFabrik Denn von Anfang an war klar: Man wollte die eher bescheidenen finanziellen Ressourcen bündeln, zusammen leben und arbeiten, und sich gemeinsam kreativ entwickeln und ausdrücken.



Bild: ufaFabrik In der "Fabrikzeitung" von 1980 haben die damaligen Bewohner ihr Leben beschrieben: "Alle leben aus einer gemeinsamen Kasse, das ist eine wichtige Voraussetzung. Da kommt alles rein, was wir erarbeiten, ob Handwerk, Veranstaltungen, egal. ... Wir haben keine Taschengeldregelung, weil wir glauben, das schadet der Kommunikation unter uns. Wenn einer etwas braucht, dann sagt er das, damit fertig."

Bild: ufaFabrik 1981 renovierte man übrigens den ehemaligen ufa-Kinosaal, brachte ihn technisch auf Stand und eröffnete so das damals einzige Kino in Berlin-Tempelhof.

Bild: ufaFabrik Links im Bild: Der Mann mit Hut ist Juppy, der damals schon legendäre Chefkommunarde des Tempelhofer Kulturzentrums.

Bild: ufaFabrik Der unverwüstliche Revoluzzer wurde als Josef Becher 1948 in Trittenheim bei Trier geboren und war die treibende Kraft hinter dem Projekt und jahrzehntelang Geschäftsführer des Vereins ufaFabrik Berlin.

Bild: ufaFabrik Der Verein beheimatet eine Vielfzahl von Projekten: neben Kultur vor allem Bildungs-, Sport, Ökologie-, Freizeit- und Selbsthilfeangebote. Viele der Mitglieder sind selbst künstlerisch aktiv.

Die ufaFabrik hat sich über die Jahrzehnte hinweg als eine der wichtigsten alternative Kulturstätten Berlins entwickelt und ist weit über die Grenzen Deutschlands bekannt.

Bild: ufaFabrik Sorgen um ihren Fortbestand muss sich die ufaFabrik nach 40 Jahren nicht machen. Der Verein hat einen festen Pachtvertrag für das Gelände und genügend engagierte Menschen, um das ganzheitliche Projekt auch künftig weiterzuentwickeln.

Bild: Gregor Baron Der mittlerweile 71-jährige Juppy ist zwar kein Geschäftsführer mehr, aber noch immer im Vorstand. "Wenn ich gebraucht werde, bin ich da." Play Pause Fullscreen





























Ich weiß nicht, ob Sie Dieter Hapel auch in diese Kategorie einreihen würden. Er war damals Vorsitzender der Tempelhofer Jungen Union und offenbar sehr skeptisch gegenüber dieser Besetzung in seinem Bezirk, wo er später auch Bezirksbürgermeister war. Wir sind Freunde geworden. Auf solche Leute, die auf der anderen Seite stehen, zuzugehen, scheint eine Stärke von ihnen zu sein. Ich bin die ersten zwölf Jahre meines Lebens in einem kleinen Dorf groß geworden, in Trittenheim an der Mosel. Und wenn du in Berlin, in dieser Riesenstadt groß wirst, denkt man, da blickt doch keiner durch. Ich bin mit denen umgegangen wie im Dorf, und so ist das auch hier. Berlin ist letzten Endes ein großes Dorf. Und da muss man mit Menschen auch so umgehen, dass die wissen, was man will.

Der ufaFabrik-Circus Anfang der Achtzigerjahre | Bild: ufaFabrik

Das heißt auch, Ideologien einmal beiseitelassen und einfach auf den anderen Menschen zuzugehen? Du musst jedem eine neue Chance geben. Als wir angefangen haben, war Willy Blume SPD-Fraktionsvorsitzender in Tempelhof und Klaus Wowereit war sein Vize-Fraktionsvorsitzender. Ich war damals 30 Jahre alt und Wowereit war 25. Ich habe ich immer gesagt, ich hoffe er hat Abitur und kann sich alles merken. Und dann ist er Regierender Bürgermeister geworden. Tolle Entwicklung. Wir sind auch heute noch Freunde. Was heute alles in der Ufa-Fabrik passiert, da könnte man eine lange Aufzählung machen. Ich mache mal eine kleine Auswahl: Es gibt ein internationales Kulturzentrum, ein Café, ein Gästehaus, Probenstudios, eine Kinderzirkus-Schule, ein Nachbarschaftszentrum, einen Kinderbauernhof oder Bio-Bäckereien. Wie nah ist das eigentlich an der Vision, die Sie damals vor 40 Jahren machen wollten? Es sind Träume Wirklichkeit geworden, die ich nie gewagt hatte, zu träumen. Denn das Leben entwickelt sich. Wenn mich einer gefragt hat: Wie ist eure Perspektive für die nächsten fünf Jahre? Da hab ich gesagt, so eine Perspektive geht mindestens über 300 Jahre. Das kann man ja nicht von heute auf morgen machen. Wenn man etwas Anständiges macht, dann bleibt es ewig am Leben. Wenn ein Traum Wirklichkeit wird, ist der Ärger nicht weit. (lacht)

Es gab politische Widerstände. Finanziell war es wahrscheinlich auch nicht einfach. Gab es mal einen Punkt, wo Sie gedacht, es geht nicht mehr weiter? Wir haben nichts mit Tesafilm angeklebt, sondern gleich mit einer anständigen Schraube festgemacht. Wir haben das so angefangen und das wollten wir auch so weitermachen. Und uns gibt es vielleicht auch noch in 100 Jahren. Wir sind auch mit der Stadt eins, und wir wollten nicht irgendwas gegen die Stadt machen, und wir haben keinen in die Fresse gehauen. Wir haben gesagt: Okay du machst das, wie du machst, und du kannst mal gucken, wie wir das machen. Da kann man heute sehen, was besser ist und was schlechter ist. Ich bin echt stolz darauf.

| Bild: ufaFabrik

Jetzt ist die Generation der Gründerinnen und Gründer 40 Jahre älter. Sie selbst sind Anfang 70. Wie sieht es eigentlich mit dem Nachwuchs aus für das Projekt? Ich habe einen Sohn, der ist inzwischen 35 Jahre alt. Aber da sind auch andere Leute von uns, die natürlich auch ihren Freundeskreis haben. So sieht die Zukunft gut aus. Es bleibt also weitestgehend in der Familie? Nicht nur in der Familie. Wir sind ja auch eine große Familie, es ist nicht nur eine Blutsverwandtschaft, sondern auch eine geistige Verwandtschaft. So ist es auch mit allen Freunden von denen. So wachsen wir. Und wir müssen bald neu bauen, sonst passen die Leute nicht mehr aufs Gelände.

Audio ufaFabrik Audio: rbb Kultur | 04.06.2019 | Frank Meyer - Interview mit Juppy

Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie so eine Art Verkörperung der Ufa-Fabrik geworden sind? Ich verstehe das auch nicht. Was wäre ich ohne die Anderen. Das wäre gar nichts geworden. Ich habe mit dem Zirkus angefangen. Manche von uns dachten, so ein Scheiß. Aber dann wurde es immer mehr Spaß. Und dann hat man gesehen, wie wichtig das ist. Wir hatten ja noch nicht so viel drauf. Zwei Stunden Programm hätten wir nicht machen können. Aber jeder von uns zehn Minuten - das hat wunderbar geklappt. Und heute noch. Wir haben inzwischen das 33. Berliner Kinderzirkus Festival. Wenn man sich mal überlegt, wie man früher mit Kindern umgegangen ist, batsch, bumm, so wird das gemacht. Wir fragen ein Kind: Was willst du machen? Und dann machen wir das so!

Ist die Ufa-Fabrik für Sie so eine Art Lebenswerk? Ja klar, ich habe ja nichts anderes gemacht. Da steckt alles drin, was das Leben so ausmacht. Aber so einen richtigen Ruhestand haben Sie jetzt noch nicht erreicht. Jetzt sitzen sie hier und sprechen für die Ufa-Fabrik. Ich bin kein Geschäftsführer mehr. Aber ich bin im Vorstand. Und mich interessiert manches gar nicht. Wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Das ist meine Arbeit. Wie ist eigentlich der Hut auf ihren Kopf gekommen, ohne den Sie keiner mehr kennt. Wir haben mal im Tiergarten im Zirkus gespielt. Danach bin ich zu Fuß über den Bahnhof Zoo nach Hause gegangen. Dort bin ich an zwei Frauen auf einer Bank vorbei gegangen. Da sagte die eine, der Typ sieht aus wie in den 20er-Jahren. Da habe ich gemerkt, wie wichtig auch so ein Hut ist. Vielen Dank für das Gespräch.

"Die Geschichte der Ufa-Fabrik" (rbb Kultur vom 25.05.2019) rbb

Das Interview führte Frank Meyer, rbb Kultur. Dieser Text ist eine gekürzte und redigierte Version. Das vollständige Gespräch können Sie sich anhören, wenn Sie im oberen Bild auf das Abspielsymbol klicken.

Sendung: rbb Kultur, 04.06.2019, 16:10 Uhr