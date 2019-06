Berthold Seliger: Tatsächlich ist es so, dass es mittlerweile drei Großkonzerne gibt, die weltweit das Konzertgeschäft dominieren und unterschiedliche Geschäftsmodelle haben. Die Anschutz Entertainment Group etwa investiert mehr in Immobilien. Sie haben auch eine weltweite Agentur, aber ihnen gehört auch die Mehrzweckhalle am Ostbahnhof. Sie haben dort ein komplettes Entertainment District gebaut. Immobilien sind für das Unternehmen ein wichtiges Geschäft, wo sie weltweit reüssieren, wie in London, Shanghai oder Los Angeles. Die anderen beiden Player, Live Nation und CTS Eventim, haben ein Modell, Ticketing und Konzerte zu organisieren und gleichzeitig Sponsoring massiv zu betreiben. Sie haben eine irrsinnige Marktmacht und im Grunde genommen ein Oligopol entwickelt.

Berthold Seliger ist Autor und Konzertverschalter und lebt in Berlin. Seit 25 Jahren betreibt er eine eigene Konzertagentur. Außerdem ist Seliger Europaagent für Künstler wie Calexico, Lambchop, Pere Ubu oder The Residents.

Und das geht dann Hand in Hand, das darf man nicht vergessen, mit dem Superstar-Geschäft. Das Konzertgeschäft ist ja massiv von Superstars geprägt: ein Prozent der weltweit agierenden Musiker und Bands machen 60 Prozent des Umsatzes; fünf machen 95 Prozent des weltweiten Umsatzes. Diese Konzerne sind natürlich auch nur an diesem Superstar-Geschäft interessiert, und dadurch kümmern sie sich wenig um neue und kleinere Bands. Daraus ergibt sich auf vielen Ebenen die Eintönigkeit des Konzertgeschäfts - weil es nur noch von diesen Großkonzernen geprägt ist.

Das ist falsch gedacht, denke ich. Natürlich machen das die Menschen, denn wenn sie die Rolling Stones oder Beyoncé sehen wollen, zahlen sie den Preis, der aufgerufen wird. Zumindest solange sie sich das leisten können. Man darf ja nicht vergessen, die Tickets für diese Konzerte sind mittlerweile so teuer, dass es ein Teil der Leute gar nicht mehr in die Konzerte schafft, weil sie es nicht leisten können. Ich glaube, aber dass es wichtig ist, dass man die Kultur grundsätzlich zu einem Preis anbietet, der für viele Menschen bezahlbar ist.

Es geht auch nicht darum, dass die Ticketpreise unbedingt super niedrig sein müssen. Es ist natürlich auch ein Geschäft, in dem alles seinen Preis hat. Aber es geht darum, dass man die überzogenen Preise sozusagen reduziert. Beispielsweise lagen beim letzten AC-DC-Konzert die Ticketpreise bei 80 Euro. CTS Eventim, der deutsche Marktführer, hat dieseTicketpreise mit 40 Euro Zusatzgebühren versehen, unter anderem für den Versand, wobei das Briefporto 70 Cent kostet. Zudem gab es keine andere Möglichkeit, als das Ticket mit dieser Luxusvariante zu bezahlen. Da merkt man doch, dass da was falsch läuft.

Sie stellen diese Musikimperien den kleineren Veranstaltern gegenüber und machen die Rechnung auf: Je mehr in dieses sogenannte Superstar-Geschäft fließt und die Gewinne sich in immer weniger Händen konzentrieren, desto weniger bleibt übrig für Leute, die auch kleinere Künstler veranstalten. Die gehen das Risiko ein, auch mal draufzahlen. Wieso steht sich das so gegenüber? Ich denke immer, jemand der 150 Euro für Lady Gaga ausgibt, ist ein ganz anderer Fan, als der, der für 12 Euro in eine Clubshow geht.

Das Hauptproblem, das wir haben, ist: Die Popkultur entsteht immer aus den Clubs und aus den kleinen soziokulturellen Zentren. Das können Sie sich querbeet durch die Rock- und Pop-Geschichte anschauen. Die Rolling Stones haben monate- und jahrelang in den kleinen britischen Clubs gespielt, bevor sie immer größer wurden. Die Beatles haben ein paar Monate im Hamburger "Star-Club" residiert und wurden dort überhaupt erst zu der Band, die dann weltweit erfolgreich war. Die Clubkultur ist doch das, wo eigentlich das Neue entsteht.

Deswegen müssen wir unbedingt daran denken, dass wir die Clubkultur fördern. Heute ist es so, dass die Clubs und die örtlichen Veranstalter mit dem Rücken zur Wand stehen - zum einen, weil sie viele Bands gar nicht mehr bekommen, und zum anderen auch, weil sie die Möglichkeit nicht mehr haben, quer zu finanzieren. Sie bekommen also nicht mehr die größeren Konzerte, weil das von den drei Großkonzernen veranstaltet wird.

Damit haben sie keine Einnahmen, die sie in die kleineren Clubs reinvestieren und damit zum wertvollen Aufbau von neuen Themen beitragen können. Die Großkonzerne sind Aktiengesellschaften, das heißt die Shareholder, und haben kein Interesse an Kultur. Ein CEO kann den Aktionären nicht sagen: Hey, wir haben ganz viele tolle Konzerte veranstaltet, aber leider ein bisschen Defizit gemacht. Die Shareholder haben vor allem Interesse an Profit, daran dass die Aktien steigen.