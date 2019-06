Der von seinem Amt als Direktor der Stiftung Jüdisches Museum Berlin (JMB) zurückgetretene Peter Schäfer hat Rückendeckung von namhaften internationalen Talmud-Wissenschaftlern erhalten. In einem Offenen Brief, der am Mittwoch in Jerusalem bekannt wurde, beklagen die Gelehrten aus Israel, Europa und den USA "die zunehmende Zensur der Meinungsfreiheit und die schrumpfende Möglichkeit, Regierungspolitik zu kritisieren oder gar in Frage zu stellen".

Die 44 unterzeichnenden Gelehrten von großen Universitäten wie Harvard oder Yale, aber auch aus Jerusalem sowie aus Deutschland, unterstreichen die Verdienste und das Renommee Schäfers als Wissenschaftler, akademischer Leiter und Intellektueller. "Für diejenigen von uns, die Professor Schäfer und seine Arbeit kennen, ist es schockierend, die Behauptung zu hören, er sei nicht für jüdische Anliegen und für den Kampf gegen Antisemitismus eingetreten", heißt es in dem Schreiben.



In seiner gesamten Karriere habe sich Schäfer für das Verständnis von Juden und Judentum eingesetzt, zum Aufbau der Judaistik in Deutschland und in Europa beigetragen und die akademische Zusammenarbeit zwischen deutschen und israelischen Gelehrten gefördert. Die Lehre Schäfers sei "ein Zeugnis für wissenschaftliche Werte einer offenen Diskussion, die nicht an politische Interessen, sondern an Beweise und Sensibilität gebunden ist" - und die das Verständnis über Traditionen und soziale Gruppen hinweg fördern wolle.