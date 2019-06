Der Direktor der Stiftung Jüdisches Museum Berlin, Peter Schäfer, ist zurückgetreten. Er habe Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Freitag seinen Rücktritt angeboten, "um weiteren Schaden vom Jüdischen Museum Berlin abzuwenden", teilte das Museum am Abend mit. Grütters erwiderte, sie respektiere die Entscheidung: "Alle Verantwortlichen müssen dazu beitragen, dass sich das Jüdische Museum Berlin wieder auf seine inhaltlich wichtige Arbeit konzentrieren kann", sagte sie. Die Leitung übernehme der geschäftsführende Direktor Martin Michaelis, bis ein Nachfolger gefunden sei.

Das Jüdische Museum war in den vergangenen Monaten in die Kritik geraten. Im Raum stand etwa der Vorwurf, es werde in einer Ausstellung über Jerusalem vor allem die palästinensische Haltung zu der umstrittenen Stadt dargestellt.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte Schäfer zudem den letzten Tagen

scharf kritisiert, weil das Museum via Twitter eine Leseempfehlung gegeben hatte. In dem empfohlenen Zeitungsartikel ging es um Wissenschaftler, die den Beschluss des Bundestags gegen die BDS-Bewegung verurteilen. Die Bewegung ruft unter anderem zum Boykott israelischer Waren auf. Der Zentralrat stellte daraufhin via Twitter infrage, ob die Bezeichnung "jüdisch" für das Museum noch angemessen sei.