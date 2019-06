Eine Weile lässt Eddie Vedder auf sich warten. Männer in weißen Laborkitteln schleichen über die Bühne, testen immer wieder Mikrofone und Gitarren und korrigieren die Bühnendekoration, so dass Tonbandgerät, Kerzen, Koffer, Tretorgel und noch viel mehr Klimbim richtig stehen. Endlich treten die Kittelträger auf der Bühne ab, als hätten Sie alle Vorbereitungen für das nun folgende ein Experiment abgeschlossen.

Die Versuchsanordnung bei Eddie Vedder-Konzerten ist dabei äußerst variabel: Songs aus Vedders zwei Soloalben, der 30-jährigen Karriere seiner Band Pearl Jam und neue Versionen von Bob Dylan-, Beatles-, The Clash oder Tom Petty-Originalen werden jeden Abend zu einem neuen Programm zusammengesetzt, manche Songs sogar von einem Abend zum nächsten in unterschiedlichen Arrangements gespielt.

Mit dem ersten Akkord ist sofort die Nähe zum Publikum hergestellt. Man vergisst, dass am Abend vorher hier vielleicht noch unter Basketballkörben gefightet wurde. Stattdessen glaubt man, am Lagerfeuer zu sitzen - und ist drauf und dran, sich dem Kumpel im Jeanshemd mit dem Vornamen Eddie anzuvertrauen. Auf jeden Fall will man die ganze Nacht mit ihm zusammen zu singen.

Für viele im Publikum ist dieses Konzert eine Reise zurück in die frühen 90er Jahre. Als die großen Bands des Genres Grunge nicht mehr in schäbigen Garagen und Clubs in Seattle spielten, sondern Arenen und bald Stadien füllten. Als sie den Nerv der ziel- und antriebslosen Generation X trafen - ein letztes Aufbäumen in der Rockmusik mit dreckig gespielten Gitarren.