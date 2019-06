„'Nigga run, nigga run

Go back where you come from (…) Fuck you, I'm America's son

This is where I come from

This land is mine“



"This Land" ist Clarks drittes Studioalbum und der Afroamerikaner aus Texas thematisiert im gleichnamigen Titelsong den Rassismus in seinem Land. Hier ist es drängender Sprechgesang, beim Lied "I walk alone" nutzt er sein Falsett, genauso verwebt er Genres, wie Rock, Blues, Reggae oder Free-Jazz, zu seinem eigenem Stil. Noch dazu ist er ein Gott an der Gitarre, die er spielt seitdem er zwölf Jahre alt ist.