Die Band Kiss wurde mit wildem Make-up, Fantasy-Kostümen und Hits wie "I was made for lovin' you" zur Legende. Nun sind die Musiker nach 46 Jahren auf einer allerletzen Abschiedstour. Am Dienstag spielten Kiss in der Waldbühne. Von Hendrik Schröder

Es grummelt massiv aus den Boxen, der riesige Bühnenvorhang mit dem legendären Kiss-Logo fällt, dann fahren die Musiker auf Podesten wie Halbgötter hinab auf die Bühne. Die Gesichter in den bekannten schwarz-weißen Masken geschminkt, teils in monströsen Kostümen, die nach Weltraum und Fantasy aussehen. Auf absurd hohen, blitzenden Plateauschuhen kommen sie nach vorne an den Rand. Die Menge bebt. Feuerfontänen schlagen in den Himmel. So stellen sich Kinder die Landung von Außerirdischen vor.

Mit "Detroit City", "Lick it up" und anderen Hits hauen Kiss hauen gleich im ersten Viertel ein paar Songs raus, die nur wenige auf den Plätzen halten. Geschätzt 15.000 Leute sind am Dienstag in die nicht ganz ausverkaufte Berliner Waldbühne gekommen. Sie recken ihre Fäuste in die Luft und schreien mit Sänger Paul Stanley: "Shout it out loud!". Und noch einmal: "Shout it out loud!" Basser Gene Simmons, der mit der unglaublich langen Zunge, spuckt Kunstblut, während er dämonisch grün angestrahlt wird, aus der Gitarre sprühen Funken, noch mehr Feuerwerk explodiert.

In anderen Städten soll die Stimmung bei der Kiss-Tour erst am Ende gut gewesen sein, in Berlin ist auf Knopfdruck Alarm und das bleibt die vollen fast zweienhalb Stunden lang so. Zweieinhalb Stunden Konzert - in den Klamotten, bei der Hitze und die Musiker gehen wohlgemerkt auf die 70 zu... irre! Im Publikum sind Männer mit langen grauen Bärten, Frauen in Lederwesten, alle tragen Kiss-T-Shirts, riesige Tätowierungen, Totenkopftücher, Bier fließt wie Wasser die Kehlen hinab. Im Rund sieht es aus, als hielte der Motorradrocker Deutschland e.V. seine Jahreshauptversammlung hier ab.

Musikalisch waren Kiss noch nie die Überflieger. Ganz schön gebolzt und gebraten ist ihr Hardrock, aber in der Inszenierung macht ihnen keiner was vor. Künstliche Hüftgelenke, Stimmband-OPs, kaputte Knie - die Band redet in Interviews ziemlich offen über diese Gründe, warum sie zukünftig nicht mehr touren wollen. Aber bis auf die ramponierte, oft krächzende Stimme von Sänger Stanley merkt man beim Konzert nichts davon. Klar, dass selbiger zu "I was made for lovin' you" wie üblich am Drahtseil über die Menge fliegt und die Leute endgültig ausrasten lässt.

Am Ende wirbeln riesige Luftballons über dem Publikum, minutenlanger Konfettiregen lässt alles weiß und funkeln. Am Ausgang steht später ein Mann und sagt: "Die waren immer da. Ich bin 1972 in die Schule gekommen, 1973 haben die sich gegründet, seitdem höre ich die." Fast kommen ihm Tränen, dann zieht er sich die Mütze mit Kiss-Emblem ins Gesicht und geht. Tschüss Kiss.