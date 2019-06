So also tanzen Rammstein zu ihrem Lied über Deutschland: Als leuchtende Strichmännchen. Das Video zu diesem neuen Song hatte für Furore gesorgt. Ein Abriss der deutschen Geschichte, in der die Bandmitglieder sich aus dem Urschleim bis zum RAF-Terrorismus vorkämpfen und mittendrin auch noch als KZ-Häftlinge am Galgen baumeln. Doch beim Konzert im nicht minder geschichtsträchtigen Olympiastadion sind die Bilder aus dem Video schnell vergessen.

Rammstein - ja oder nein? Dieses Lagerdenken gibt es nur in Deutschland. Andernorts wird diese Band als die gelungene Überzeichnung aller Deutschland-Klischees widerspruchslos gefeiert. Der weltumspannende Erfolg wird in der Heimat hingegen immer noch kritisch beäugt. Sind Rammstein mit ihrer Kraftsprache und der Verwendung von Nazi-Kitsch doch der Soundtrack für Pegida und AfD?

Ansonsten ist alles wie immer, nur noch größer und lauter in diesem Stadion. Lindemann will heiraten und hassen, Puppen den Kopf abreißen und in menschliches Fleisch beißen, er spielt mit dem Feuer und dem Leben von Keyboarder Flake und rettet am Ende seine Band. Die hat sich nach einer Piano-Version vom Song "Engel", bei der das Stadion zu einem riesigen Chor wird, in Schlauchboote gesetzt und vom Publikum durchs Oval tragen lassen.

Am Ende kommt die Band auf der Bühne wieder an. Das darf man durchaus symbolisch verstehen. Im Olympiastadion ein Lied über Deutschland spielen, das so wenig mit Vaterlandsliebe zu tun hat wie Lindemanns riesige Konfetti-Kanone mit Sex, und obendrein die Rammstein-Fans "Ich bin Ausländer" singen lassen - damit haben Rammstein alle Zweideutigkeiten aus dem Weg geräumt.