Das Wort "Tonight" ist eines der häufigsten Wörter, das in der Pop-Musik vorkommt, sagt die australische Video- und Performancekünstlerin Melanie Jame Wolf. In den Sopiensälen widmete sie diesem Wort einen ganzen Abend - mit viel Posing und Pantomime. Von Cora Knoblauch

Die drei Tänzer, die am Donnerstag in den Berliner Sophiensälen auftreten, jedenfalls beherrschen sie alle: diese ulkigen, mitunter legendären Moves. Sehr zur Freude des Publikums.

Wer kennt sie nicht, diese lässigen, lustigen und manchmal peinlichen Moves auf der Tanzfläche, die vom jeweiligen Tänzer scheinbar individuell und singulär aufs Parkett gelegt werden - die in Wirklichkeit aber eine endlose Wiederholung allgemein etablierter Bewegungen für Amateurtänzer sind. Da wäre zum Beispiel der Scheibenwischer, also einer, der beim Tanzen imaginäre Scheiben rhythmisch mit seinen Händen wischt. Oder der Kippen-Austreter, der penetrant mit der Fußspitze den Boden wienert. Es gibt den lässigen Busfahrer und den In-die-Luft-Zeiger - diese Tanzbewegung hat John Travolta berühmt gemacht.

Die australische Performance-Künstlerin Melanie Jame Wolf ist mit MTV und dem stundenlangen Schauen von Musikvideos groß geworden und hat jetzt diesen Abend choreographiert. Einen tanzfreudigen, bisweilen pantominischen Abend, der nicht nur die Posen des Pop zelebriert, sondern die Endlos-Schleife eines großen Versprechens: Tonight! Dieses sei eines der meist gesungen Wörter in der Popmusik, sagt Wolf. Dieses "Tonight" kündige immer etwas besonders an, etwas Großes. Heute Nacht, da ist es soweit, da passiert es! Doch was denn eigentlich? Melanie Jame Wolf kommt zu dem Schluss, dass es im Grunde immer nur drei Dinge gibt, die so ein Abend im Club oder in einer Bar versprechen kann: einen Lover, einen Entertainer oder die Revolution.

Doch man ahnt es: Die Popmusik kann dieses hehre Versprechen nicht einlösen. Das Wort "Tonight" fällt an diesem Abend nur ein einziges Mal ganz zum Schluss. Dabei liegt es in der Luft, spätestens als sich Phil Collins Song "In The Air Tonight" in den Abend schleicht. Auf eine scheinbar endlose halbe Stunde gestretcht und verlangsamt, schwankt die Performance hier zwischen Persiflage und Hommage an diesen Megahit der 80er Jahre. Die drei Tänzer winden sich auf der vernebelten, dunklen Bühne, jeder für sich, jeder allein.

Für die drei hat sich das Versprechen nicht eingelöst: kein Lover weit und breit und die Revolution hat auch nicht vorbei geschaut. Vielleicht ja morgen? Da ist ja auch noch ein Abend.