Konzertkritik | Philharmoniker in der Waldbühne - Erst gebraten, dann berauscht

30.06.19 | 09:10 Uhr

Es ist eine schöne Tradition, dass die Berliner Philharmoniker ihr letztes Konzert der Saison in der Waldbühne zelebrieren. Diesmal war besonders schönes Wetter, der Beginn entsprechend heiß. Und dann bekam Jens Lehmann doch Gänsehaut.

Es empfiehlt sich ja bei Waldbühnenkonzerten immer, möglichst früh zu kommen. Freie Platzwahl und so. An einem so sonnigen und heißen Tag brät man dann schon mal eine Stunde lang in der vollen Sonne, die auf das Halbrund runtermetert. Da ist das schmale Programmheft des Abends bald arg zerfleddert, wenn es als Fächer herhalten muss. Doch pünktlich zum Konzertbeginn verschwindet die Sonne hinter den Bäumen, der Himmel erglüht langsam. An diesem Abend muss nun wirklich niemand einen Abbruch wegen Unwetters fürchten. Hat's ja alles schon gegeben. Diesmal schmälert auch kein Regengeprassel auf Plastikplanen den Hörgenuss, stattdessen kann man sich daran erfreuen, wie das kleine Kind vor einem bevorzugt in leisen Stellen auf seiner Plastikflasche herumtrommelt - oder ein Paar daneben nur wenige pianissimi später beherzt Chips knuspert.

Zu leise für die Chips-Tüte

Spätestens da merkt man, dass sich Tugan Sokhiev doch ein sehr zartes, diffiziles Programm für das Open-Air-Event ausgesucht hat. Schon die Filmmusik zu "Leutnant Kijé" von Sergej Prokofiev schwebt eher so vorbei. Man muss sich schon konzentrieren, um die ungewöhnliche Instrumentierung mit Soli von Saxophon, Tuba oder Kontrabass wirklich zu erfassen. Dabei ist das Orchester hörbar in Form. Es folgt Sokhievs klaren, eleganten Gesten auf der Stuhlkante. Man arbeitet gerne mit dem ehemaligen Chef des Deutschen Symphonie Orchesters zusammen. Er bringt auch die rhythmische Präzision und den wunderbaren Blechbläser-Klang der Philharmoniker zurück, die zuletzt in so manchem Konzert - teils auch in B-Besetzung - fehlte.

Durch die Waldbühne geht ein Ruck

Was einem an romantischem Rauschen bei Prokofiev fehlt, macht das Orchester in den folgenden "Sheherazade"-Liedern von Maurice Ravel wieder wett. Die französische Mezzosopranistin Marianne Crebassa singt sie mit Inbrunst. Selbst durch die blechernen Lautsprecher kann man sich vorstellen, mit welch wunderbarem Timbre sie zuletzt auch als Melisande in der Staatsoper begeistert hat. Und zum ersten Mal, auf einem dieser Ravelschen Wellenberge, ist auch endlich die Waldbühne ganz von Musik erfüllt, geht ein Ruck durch das Publikum: So kann das hier auch klingen! Was passt besser zu dieser hochemotionalen, französisch duftigen Musik als Bratwurst und Bier?! In der Pause tummeln sich auch einige Philharmoniker auf den Rängen, begrüßen Familie und Freunde, schließlich ist auch für die Profis ein Saisonabschluss immer etwas Besonderes.

Russische Glut

Prokofievs Ballettmusik "Romeo und Julia" schließt den märchenhaften Reigen an diesem Abend. Es ist eine extrem wirkungsmächtige Auswahl, die der Dirigent des Abends, Tugan Sokhiev selbst zusammengestellt hat. Und auf dem Höhepunkt, in Romeos Verzweiflung am Grab seiner geliebten Julia, hört man auch, dass hier ein Russe "seine" Musik dirigiert. So schmerzhaft, glutvoll, hinreißend todessehnsüchtig habe ich diese Musik lange nicht mehr gehört. Und das durch diese gurkigen Lautsprecher. Gänsehaut. Dass sich Sokhiev in seiner Suite so überhaupt nicht um die Handlung von Shakespeares Drama schert und das effektvolle Duell mit Tybalt an das Ende des offiziellen Programms stellt - geschenkt. Für die Waldbühne ist das perfekt. Genauso wie die programmatisch eher wahllos wirkenden Zugaben: das Salut d'Amour von Elgar und die Slawischen Tänze von Dvorak. Es geht jetzt nur noch um Show - und da weht sie auch schon heran, die heute so warme Berliner Luft. Angenehm unprätentiös das Ganze - und ganz ohne müde Bühnenwitze wie noch zu Rattles Zeiten. So muss Waldbühnenkonzert.