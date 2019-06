Der Regisseur Rolf von Sydow ist tot. Er sei am Sonntag im Alter von 94 Jahren gestorben, sagte seine Frau Susanne von Sydow der Nachrichtenagentur dpa am Montag. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Todesfall berichtet.

Sydow begann seine Karriere 1947 als Schauspieler und Regieassistent beim Theater in Coburg, bevor er zum RIAS nach Berlin ging. Dort wurde er Hörspielregisseur. In den folgenden Jahren wurde er bekannt als Regisseur einer Vielzahl von Spielfilmen, Theater- und Fernsehproduktionen, wie zum Beispiel der Francis-Durbridge-Filme.

Wegen seiner jüdischen Wurzeln litt der Wiesbadener in den ersten zwei Jahrzehnten seines Lebens unter der Nazi-Herrschaft. Seine Erinnerungen aus dieser Zeit hat er in seinem Buch "Angst zu atmen" aufgeschrieben. "Wenn die Nazis nicht gewesen wären, wäre ich wohl Offizier oder Diplomat geworden", meinte er mit Blick auf andere Männer in seiner Familie.



1942 geriet von Sydow als Soldat in kanadische Kriegsgefangenschaft, in der er seine Liebe zum Theater entdeckte. Später wurde er freier Regisseur. Dazwischen war er Leiter des Fernsehspiels beim Südwestfunk (1973 - 1977) sowie beim Saarländischen Rundfunk (1977 - 1979).

Sendung: Inforadio, 17.06.2019, 15:30 Uhr