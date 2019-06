Die Berliner Soulsängerin Astrid North ist nach schwerer Krankheit am Dienstag in Berlin verstorben. Das erfuhr der rbb aus dem persönlichen Umfeld der Sängerin. North hinterlässt zwei Kinder und einen Ehemann. Sie wurde 1973 in Berlin geboren.

Darüber hinaus wirkte sie in den 1990er Jahren als Gast auf der Single "Trouble Is" der Berliner Band "Big Light" mit, sowie bei dem Projekt "Little Red Riding Hood" der "Fury In The Slaughterhouse"-Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder. Weitere Kollaborationen fanden mit Sasha, dem Jazztrompeter Joo Kraus, Gabriel Gordon, sowie mit Bobby Hebb statt, mit dem sie 2016 eine neue Version seines Klassikers "Sunny" veröffentlichte.

Seit 2010 war North als Solokünstlerin aktiv und veröffentlichte die Alben "North" (2012) und "Precious Ruby" (2016). Mit "North-Lichter" präsentierte Astrid North seit 2016 regelmässige Konzertabende in der Berliner Bar Jeder Vernunft, bei denen sie weibliche Gastmusikerinnen eine Plattform bot.