Die Schauspielerin Lisa Martinek ist überraschend gestorben. Das bestätigte der Anwalt der Familie am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Demnach starb Martinek völlig unerwartet bereits am Freitag während eines Aufenthalts in Italien. Weitere Angaben wollte der Anwalt mit Hinweis auf entsprechende Bitten der Familie nicht machen.

In der Anfang September 2018 gestarteten rbb-Serie "Die Heiland: Wir sind Anwalt" spielte Martinek die Hauptrolle der blinden Strafverteidigerin Romy Heiland. Für die Serie sollten von Juli an sechs weitere Folgen gedreht werden. Die Geschichte basiert auf der Idee von Pamela Pabst, der ersten blinden Strafverteidigerin Deutschlands.

Auch in zahlreichen weiteren TV-Produktionen war Lisa Martinek zu sehen, etwa in den Krimireihen "Schwartz Schwartz" oder "Das Duo" sowie in der "Tatort"-Folge "Künstliche Intelligenz" aus München.

Immer wieder zog es Martinek, die an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg ausgebildet worden war, auch auf die Bühne. Von 1997 bis 2001 gehörte sie dem Ensemble am Schauspielhaus Leipzig an. Zuvor stand sie im Hamburger Thalia Theater auf der Bühne, später am Frankfurter Schauspiel und am Deutschen Theater in Berlin, wo sie im Jahr 2010 in "Rose" spielte.



Lisa Martinek wohnte mit ihrem Mann Giulio Ricciarelli und den gemeinsamen Kindern in Berlin und München.