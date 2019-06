Konzertkritik | Take That in Berlin

Take That waren in den 1990ern die Boyband schlechthin. Von fünf auf drei Mitglieder zusammengeschmolzen, sind sie jetzt auf Greatest-Hits-Tour. In Berlin brachten sie die Show souverän über die Bühne - trotz des schlecht gemischten Sounds. Von Cora Knoblauch

Eine Kollegin hatte mich gewarnt: "Nimm dir Ohrstöpsel mit", sagte sie, "auch 40-Jährige können laut kreischen." Das Tempodrom hatte dem Publikum wohl nicht ganz so viel Energie zugetraut, jedenfalls war der Innenraum voll bestuhlt. Ein Fehler. Denn schon beim ersten Akkord sprangen die Fans auf - und sollten sich nicht mehr setzen, bis die Show nach anderthalb Stunden beendet war. Das Problem: Mit einem Stuhl in den Kniekehlen lässt es sich schwer tanzen und 40-jährige Fans können nicht nur einigermaßen laut kreischen, sondern auch immer noch mit den Poster-Boys von damals mittanzen.

Nach einem Warm-up mit Hits aus den 2000er Jahren wie "Greatest Day" und "Giants" biegen die drei verbliebenen Take-That-Sänger Mark Owen, Howard Donald und Gary Barlow dorthin ab, wo alle hin wollen an diesem Abend: in die 1990er Jahre. Mehrfach fragen Barlow und Donald das Publikum ab, wer denn 1993 und 1995 eigentlich schon dabei war. Dabei im Kosmos Take That, diesem damals gigantischem Pop-Phänomen. Einer Band, nicht organisch entstanden, sondern 1990 vom britischen Musikmanager Nigel Martin-Smith mit Kalkül in Manchester gecastet, mit dem Ziel, viel Geld zu verdienen. Groß gemacht zu einer fünfköpfigen Mega-Band, die mit Preisen, Auszeichnungen und Superlativen überhäuft und zur erfolgreichsten britischen Boygroup nach den Beatles werden sollte.

Ja, ein Großteil des hauptsächlich weiblichen Publikums an diesem Abend im Tempodrom war 1993 schon dabei. Eine Band wie Take That kann sich also auf ihre Fans verlassen. Die kennen jede Zeile, jedes Wort. Die Ehemänner, die mitgekommen sind, klatschen höflich im Takt. Die Gesichter aller Beteiligten an diesem Abend auf und vor der Bühne waren natürlich glatter damals. Aus den Boys auf der Bühne sind gestandene Familienväter geworden, die stramm auf die 50 zugehen. Aber gut gealtert sind sie, wie man so schön sagt: die Haare voll, die Körper trainiert - und als nach einer Stunde Singen, Tanzen und Klatschen dann Gary Barlow und Howard Donald ihre glitzernden Jacketts ausziehen und in engen Shirts weitermachen, kreischen die Frauen wie damals – da müssen sogar die drei Männer auf der Bühne etwas kichern.