Interview | Dr. Motte zu 30 Jahre Loveparade - "Wir haben Berlin sexy gemacht"

Am 1. Juli 1989 zog die erste Loveparade durch Berlin: 150 Leute und drei Autos auf dem Ku'damm. Zehn Jahre später kamen 1,5 Millionen. Mitbegründer Dr. Motte blickt im rbb-Interview auf das Ende der Parade in Berlin und die Katastrophe in Duisburg zurück.

rbb|24: Hallo Dr. Motte, welches Motto hätte eine Loveparade 2019 – "Love is back" gab es ja schon? Dr. Motte: Das Motto, das für die Loveparade steht, ist immer noch "Friede, Freude, Eierkuchen".



Also das Motto der ersten Loveparade von 1989… Genau. Das ist die Tradition. Und wenn man das aufschlüsselt, steht der Frieden für die Abrüstung, die Freude für Musik als Mittel der Völkerverständigung und Eierkuchen für die gerechte Nahrungsmittelverteilung. Das Motto ist damit, denke ich, immer aktuell.

Hättest du Dir 1989, als 150 Besucherm kamen, vorstellen können, welche riesigen Ausmaße die Loveparade später mit 1.500.000 Besuchern im Jahr 1999 annehmen würde? Schon auf dem ersten Plakat stand mit "This year and forever", dass wir sie jedes Jahr wiederholen wollen. Es war für uns klar, dass es wachsen würde und muss. Auch, weil die Vision war, andere in anderen Ländern zu inspirieren. Am Ende – wenn alle Länder eine Loveparade hätten und alle Menschen dort tanzen – könnten alle verstehen, dass wir die Familie der Menschen auf diesem Planeten sind. Weil wir dadurch verstehen würden, dass wir alle Freunde sind, würden alle Kriege aufhören. Dann hätten wir Weltfrieden auf dem Planeten. Das war die ganz große Vision, die dahinterstand.

30 Jahre ist der Beginn der Loveparade jetzt her. Bist Du noch in Kontakt mit den anderen Gründern von damals? Ralf Regitz zum Beispiel ist schon gestorben. Er war seit 1991 bei der Loveparade dabei. Jetzt gerade habe ich auch wieder Kontakt mit Miriam Scheffler, die damals bei den ersten zehn bis zwölf Leuten dabei war, die das ganze organisiert haben. Dazu gehörte auch Monika Dietl, die früher beim SFB in ihrer Radiosendung Clubmusik vorgestellt hat. Wir werden uns alle zum 1. Juli zur Vernissage der Sonderausstellung in der Alten Münze treffen. Dort werden wir zeigen, wie das damals war, welchen Spirit es hatte und wie es sich entwickelt hat. Wir haben wunderbare Exponate, schöne Videos und ich habe auch einen Mix dafür gemacht.

Kann man ein Riesenevent wie die Loveparade mithilfe einer Ausstellung nachvollziehbar machen? Es gibt ja immer noch elektronische Tanzmusik. Wenn man Techno im weitesten Sinne als Überbegriff nimmt, ist das Ganze noch allgegenwärtig in Berlin. Es gibt auch heute tolle Festivals wie Nation of Godwana, das Wurzelfest oder das Fusion-Festival. Die Loveparade war absichtlich kein Festival, sondern eine Parade. Weil wir sie als Plattform gesehen haben, um unsere Kultur in ihrer ganzen Vielfalt erfahrbar zu machen. Wir wollten zeigen, wie unser Lebensstil aussieht. Der war respektvoll, friedlich, kreativ und inklusiv – und auf sinnliche Erfahrungen ausgelegt.

Hat die Loveparade Berlin nachhaltig geprägt? 1999 bei 1,5 Millionen Besuchern haben wir 500 Millionen Mark Umsatz in Berlin gemacht. Das haben alle gespürt. Man hat gemerkt, dass die Stadt sich verjüngt durch diese vielen jungen Leute, die zu ihrer Musik tanzten. Man spürt das bis heute. Die ganze Clubkultur hier, beruht darauf, dass wir Berlin sexy gemacht haben. Im Ranking der sexiesten Citys der Welt ist Berlin immer noch in der Top-Ten. Der Vibe existiert weiter in Berlin. Es gibt auch den Christopher-Street-Day, der durch unser Vorbild LkW mit Soundsystems hat, den Karneval der Kulturen und neue Paraden wie zum Beispiel den Zug der Liebe – und auch die Fuckparade. Das alles existiert, weil wir irgendwann mal angefangen haben, mit dieser Musik auf die Straße zu gehen.

Was unterscheidet die heutige Partyszene von der in den Neunzigerjahren? Sie unterscheidet sich eigentlich gar nicht. Weil wir weiterhin zu der Musik, die wir lieben, tanzen. Weil wir immer noch die Möglichkeit haben, Freiräume zu nutzen – auch wenn sie durch die Gentrifizierung immer teurer werden.

Teilnehmer der Loveparade in Berlin 1998 - 1,1 Millionen Menschen kamen | Bild: dpa/Simon

Hättest Du Dir Anfang der Nuller Jahre mehr Engagement der Stadt gewünscht, um die Loveparade in der Stadt halten zu können? Dass es am Ende in Berlin nicht mehr funktioniert hat, liegt auch im Selbstverschulden der Parade. Als wir die Veranstaltung 2001 als Loveparade Berlin GmbH anmelden wollten, standen wir einer Art Gegendemo von gelangweilten Loveparade-Hassern gegenüber. Der damalige Innsenator Eckart Werthebach hat mit uns nicht kommuniziert, um eine Lösung zu finden. Wir sind damals gerichtlich bis nach Karlsruhe gegangen, aber vergeblich. Ab dann waren wir keine Demonstration mehr. Wir mussten alle entstandenen Kosten selber tragen. Ab 2004 war die Love Parade nicht mehr finanzierbar. Später wurde die Loveparade an Rainer Schaller von McFit verkauft, und er hat das Ganze dann ins Absurde geführt. Denn er hat die Loveparade nur noch als Marketing-Veranstaltung für seine Fitnesskette benutzt.

2010 ereignete sich das Loveparade-Unglück in Duisburg mit 21 Toten. Wie hast Du diese Situation erlebt? Und wie hast Du die Einstellung des Prozesses gegen die Verantwortlichen dort empfunden? Die Katastrophe von Duisburg hat mich sehr mitgenommen. Denn das hätte alles nicht sein müssen. Ich hatte im Vorfeld schon Freunde von mir gewarnt, hinzufahren. Weil dort die Parade in ein Festival umgewandelt werden sollte. Wenn man dann Besuchern über nur einen Eingang den Zugang ermöglicht, gesteht die Gefahr, dass sehr große Menschenmengen ins Stocken geraten und so eine Katastrophe passieren kann. Ich hatte schon geahnt, dass sich das negativ entwickeln könnte. Und nachdem es dann wirklich passiert ist, bin ich schon verwundert, dass 21 Menschen gestorben sind und niemand verurteilt wird.

Du hast dich auch in der Vergangenheit gegen Rechts engagiert. Wäre eine Wiederauflage der Loveparade dafür nicht in den heutigen Zeiten nötig? Eine neue Loveparade zu organisieren, bedeutet zwei Jahre Vorarbeit. Wenn ich das wieder tun würde, dann – das wissen wir jetzt schon – kommen mindestens eine Million Menschen nach Berlin. Das braucht viel Vorbereitung und würde locker vier bis fünf Millionen Euro kosten. Diese Parade würde am Ende wieder für die Erhaltung von allem, was in unserem Grundgesetz verankert ist, demonstrieren – vor allem für das, was in den ersten 20 Artikeln steht. Sie würde sich nicht gegen irgendetwas wenden. Denn das wäre nicht der Spirit der Loveparade.



Wenn ich Dich jetzt richtig verstanden habe, würdest Du es nicht vollkommen ausschließen, nochmal eine Loveparade in Berlin zu organisieren? Wie gesagt: Das ist durch den Riesenaufwand fast nicht zu stemmen. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sabine Prieß, rbb|24