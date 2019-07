Der Berliner Filmproduzent Artur Brauner ist tot. Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf seine Familie berichtet, starb er am Sonntag. Brauner wäre am 1. August 101 Jahre alt geworden.

Wie kein anderer hatte Artur "Atze" Brauner das deutsche Nachkriegskino geprägt. Seine 1946 gegründete CCC in Berlin-Spandau ist die älteste noch aktive Produktionsfirma in Deutschland. In den CCC-Studios drehten Stars wie Romy Schneider, Heinz Rühmann, Curd Jürgens, O.W. Fischer, Peter Alexander und Caterina Valente. Zu Brauners Filmen zählen "Dr. Mabuse", "Mädchen in Uniform" und "Der Tiger von Eschnapur".

Artur - eigentlich Abraham - Brauner wurde am 1. August 1918 im polnischen Łódź geboren. Der Sohn aus bürgerlich-jüdischem Hause überlebte den Zweiten Weltkrieg, weil er sich in den Wäldern versteckte. Der größte Teil seiner Familie hingegen fiel dem Massenmord zum Opfer.

Seine spätere Ehefrau Maria, Tochter eines jüdischen Theaterdirektors in Lemberg, überstand die Verfolgung durch die Nazis mit arischen Papieren. Über 70 Jahre war Brauner mit ihr verheiratet, bis zu ihrem Tod im Dezember 2017.