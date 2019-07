Raus ins Grüne – das geht auch mitten in Berlin, im "Garten der irdischen Freuden". So heißt eine neue Ausstellung im Martin Gropius Bau, die den Künstler zum Gärtner macht. Barbara Wiegand hat sich in der bunten Pflanzenwelt umgesehen.

Themen wie Migration und Kolonisierung spielen beispielsweise eine Rolle in der Schau. Samen und Pflanzen erzählen in Installationen von ihrer Geschichte als koloniales Raubgut. An anderer Stelle wird das Grün zum Sinnbild für unseren Umgang mit Ressourcen. Und es gibt den Garten als ein Symbol der Hoffnung.

So wirft Uriel Orlow in einer großformatigen Fotografie einen Blick in einen betonierten Hof, an dessen Rand nur ein Flecken Grün dem Grau in Grau trotzt: "Der Gefängnishof von Robin Island, wo Nelson Mandela und seine Mitinsassen 18 Jahre inhaftiert waren", erklärt Rosenthal. In diesem Hof hätten die Häftlinge die Möglichkeit gehabt, einen kleinen Garten einzurichten, vier Meter lang und einen Meter breit. "Ein ganz kleines Stück, aber der Garten hatte eine wichtige Rolle gespielt", so Rosenthal. Mandela hat seine Biografie "Long walk to freedom" im Gefängnis geschrieben – und das Manuskript wurde im Garten versteckt.

Diese Ausstellung bringt so politische Themen wie Unterdrückung, Diskriminierung, Klimawandel und postkoloniale Debatten zusammen. Es geht um Tradition und Vision, um sinnliches Erleben und künstlerisches Konzept - und das in einer sehr spielerisch wie vielfältig gestalteten Ausstellung. Er macht Spaß, dieser Besuch im "Garten der irdischen Freuden".